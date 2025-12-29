Hindustan Hindi News
5 दिन की तेजी के बाद RVNL के शेयरों पर लगा ब्रेक, 4% तक गिरा भाव, अब क्या करें निवेशक?

संक्षेप:

Dec 29, 2025 01:33 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Rail Vikas Nigam Ltd Share Price: सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 5 दिन की तेजी के बाद आखिरकार ब्रेक लग गया। कंपनी के शेयरों का भाव करीब 5 प्रतिशत टूट गया। इस गिरावट के बाद आरवीएनएल के शेयर बीएसई में 369.50 रुपये के लेवल पर आ गए। इससे पहले आज सोमवार को रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर बीएसई में 387.95 रुपये के स्तर पर खुला था।

क्यों तेज भाग रहा था रेलवे शेयर

रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह प्री-बजट रैली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी रेलवे पर सरकार और अधिक पैसा बजट में दे सकती है। इन्हीं संभावनाओं ने रेल विकास निगम लिमिटेड जैसे रेलवे शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली।

अब क्या करें निवेशक?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट रेलवे सेक्टर की इस कंपनी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा समय में 360-350 रुपये का स्तर सपोर्ट जोन में है। अगर तेजी देखने को मिली तो आरवीएनएल का शेयर 420 से 430 रुपये के स्तर तक जा सकता है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

आनंद राठी से जुड़े जिगर एस पटेल का कहना है, “इस स्टॉक का सपोर्ट प्राइस 360 रुपये है। वहीं, 401 रुपये के स्तर पर रेसिस्टेंस दिखा रहा है। अगर इस स्तर को क्रॉस किया तो रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर 420 रुपये के लेवल तक जा सकता है।” उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आरवीएनएल का शेयर 360 रुपये से 420 रुपये के जोन में रहेगा। बता दें, इस कंपनी में सरकार की कुल हिस्सेदारी 72.84 प्रतिशत है।

पिछला एक साल रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद 2 साल से होल्ड करने वाले निवेशक इस समय 104 प्रतिशत का मुनाफे पर हैं। वहीं, 5 साल में रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर 1524 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

