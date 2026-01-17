962% का रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक को मिला ₹88 करोड़ का काम, शेयरों पर रखें नजर

संक्षेप: Rail Vikas Nigam Ltd Share Price: सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यह काम मिला है। 88 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने कंपनी की तौर पर उभरी है।

Rail Vikas Nigam Ltd Share Price: सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यह काम मिला है। 88 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने कंपनी की तौर पर उभरी है।

क्या-क्या काम करना है? स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में रेल विकास निगम लिमिटेड को बताया है कि उन्हें एलएचबी कोच में आईपी आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम के सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग का काम मिला है। जीएसटी छोड़कर इस वर्क ऑर्डर की कीमत 87.56 करोड़ रुपये है। बता दें, इस वर्क ऑर्डर को 10 महीने में पूरा करना है।

शेयर बाजार में अच्छा नहीं रहा पिछला एक साल शुक्रवार को रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.90 प्रतिशत की गिरावट के बाद 335.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18.42 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.47 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, रेल विकास निगम लिमिटेड का 52 वीक हाई 501.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 295.25 रुपये रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 69910 करोड़ रुपये का है।

दो साल में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 50 प्रतिशत और तीन साल में 336 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 962 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी इस कंपनी ने आखिरी बार 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1.72 रुपये का डिविडेंड का मिला था। 2024 में एक शेयर कंपनी ने 2.11 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 72.84 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास तब 27.16 प्रतिशत हिस्सा था।