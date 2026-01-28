नवरत्न कंपनी को मिला 242 करोड़ रुपये का ऑर्डर,रेल कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

संक्षेप: नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 5% से अधिक की तेजी के साथ 340.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल कंपनी ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है।

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 340.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है।

24 महीने में पूरा किया जाना है यह ऑर्डर

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत एक ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए वह सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर) के रूप में उभरी है। रेल कंपनी ने बताया है कि इस ऑर्डर को 24 महीने में पूरा किया जाना है। इससे पहले, 16 जनवरी को भी रेल विकास निगम लिमिटेड ने घोषणा की थी वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक कॉन्ट्रैक्ट में लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी है। इस ऑर्डर की वैल्यू 87.56 करोड़ रुपये है।