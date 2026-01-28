Hindustan Hindi News
Rail Vikas Nigam Limited Shares jumped over 5 Percent after bagging 242 crore rupee order
नवरत्न कंपनी को मिला 242 करोड़ रुपये का ऑर्डर,रेल कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 5% से अधिक की तेजी के साथ 340.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल कंपनी ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है।

Jan 28, 2026 01:31 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 340.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेल कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आया है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है।

24 महीने में पूरा किया जाना है यह ऑर्डर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत एक ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए वह सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर) के रूप में उभरी है। रेल कंपनी ने बताया है कि इस ऑर्डर को 24 महीने में पूरा किया जाना है। इससे पहले, 16 जनवरी को भी रेल विकास निगम लिमिटेड ने घोषणा की थी वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक कॉन्ट्रैक्ट में लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी है। इस ऑर्डर की वैल्यू 87.56 करोड़ रुपये है।

1260% से ज्यादा चढ़ गए हैं RVNL के शेयर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर पिछले 6 साल में 1260 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रेल कंपनी के शेयर 1 फरवरी 2020 को 24.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को BSE में 340.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच साल में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 980 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। चार साल में रेल कंपनी के शेयर 850 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पिछले 3 साल में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 365 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। नवरत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 501.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 295.25 रुपये है।

