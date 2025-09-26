Rail Stock RITES jumped over 5 Percent Company bagged international order worth 18 million dollar रॉकेट बना नवरत्न कंपनी का शेयर, दक्षिण अफ्रीका से मिला है बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी राइट्स के शेयर करीब 7% उछलकर 270.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को दक्षिण अफ्रीका की टैलिस लॉजिस्टिक्स से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 18 मिलियन डॉलर है। राइट्स 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:24 AM
रॉकेट बना नवरत्न कंपनी का शेयर, दक्षिण अफ्रीका से मिला है बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर

रेल स्टॉक राइट्स लिमिटेड में तूफानी तेजी आई है। नवरत्न कंपनी राइट्स के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 7 पर्सेंट चढ़कर 270.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से आया है। रेल कंपनी राइट्स लिमिटेड को यह एक्सपोर्ट ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका की कंपनी टैलिस लॉजिस्टिक्स से मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर ओवरहॉल्ड इन-सर्विस स्पेशली डिजाइन्ड लोकोमोटिव्स की सप्लाई और कमीशनिंग के लिए मिला है।

18 मिलियन डॉलर है इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू
रेल कंपनी राइट्स लिमिटेड को मिले इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 18 मिलियन डॉलर है। इस ऑर्डर को 6-8 महीने में पूरा किया जाना है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि राइट्स लिमिटेड को दक्षिण अफ्रीका की टैलिस लॉजिस्टिक्स से एक लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट ओवरहॉल्ड इन-सर्विस केप गेज ALCO डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की सप्लाई और कमीशनिंग के लिए है। राइट्स लिमिटेड ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसे NTPC से 78.65 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड (Rites Limited) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। रेल कंपनी राइट्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर बांटे हैं। राइट्स लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। इससे पहले, कंपनी ने अगस्त 2019 में 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर दिया था। यानी, कंपनी ने हर 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 115 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। राइट्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 370.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 192.30 रुपये है।

