'मालिक' ने बढ़ाया कंपनी में अपना हिस्सा, 5 दिन में 34% उछल गए रेल कंपनी के शेयर

संक्षेप:

जुपिटर वैगन्स के शेयर पिछले 5 दिन में 34 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर के पास पहले जुपिटर वैगन्स के 7.93 करोड़ शेयर थे। अब शेयरों की संख्या बढ़कर 8.22 करोड़ पहुंच गई है।

Dec 26, 2025 09:15 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मालगाड़ी के डिब्बे, यात्री डिब्बे और रेलवे के दूसरे कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में इन दिनों तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन्स के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 358.15 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 347.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 दिन में जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 257.35 रुपये से बढ़कर 347 रुपये के पार पहुंच गए हैं। जुपिटर वैगन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 524.70 रुपये है।

प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद इनवेस्टर सेंटीमेंट पॉजिटिव
कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और इससे कंपनी के शेयरों को रफ्तार मिली है। जुपिटर वैगन्स ने बताया है कि उसके प्रमोटर ट्रैटावैगोन्का ए. एस. ने कन्वर्टिबल वॉरन्ट्स के कन्वर्जन के जरिए और शेयर खरीदे हैं। यह ट्रांजैक्शन पहले मंजूर प्रेफरेंशियल इश्यू का हिस्सा है। डील के तहत ट्रैटावैगोन्का ए. एस. को 470 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 28.72 लाख इक्विटी शेयर अलॉट हुए हैं। टोटल इनवेस्टमेंट की वैल्यू 134.99 करोड़ रुपये रही है। यह एक्विजिशन 19 दिसंबर को पूरा हुआ है।

अब कंपनी में प्रमोटर की 19.24% हिस्सेदारी
अलॉटमेंट से पहले प्रमोटर के पास जुपिटर वैगन्स के 7.93 करोड़ शेयर थे। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 18.69 पर्सेंट थी। एक्विजिशन के बाद प्रमोटर के पास जुपिटर वैगन्स के 8.22 करोड़ शेयर हो गए हैं और हिस्सेदारी बढ़कर 19.24 पर्सेंट पहुंच गई है। प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ने को पॉजिटिव मार्केट सिग्नल के रूप में देखा जाता है।

550% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
रेल वैगन्स बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) के शेयर 24 जून 2022 के बाद से 550 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। जुपिटर वैगन्स के शेयर के शेयर 24 जून 2022 को 53.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 दिसंबर 2025 को 347.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले तीन साल में जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 297 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट के करीब लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
