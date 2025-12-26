'मालिक' ने बढ़ाया कंपनी में अपना हिस्सा, 5 दिन में 34% उछल गए रेल कंपनी के शेयर

संक्षेप: जुपिटर वैगन्स के शेयर पिछले 5 दिन में 34 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर के पास पहले जुपिटर वैगन्स के 7.93 करोड़ शेयर थे। अब शेयरों की संख्या बढ़कर 8.22 करोड़ पहुंच गई है।

मालगाड़ी के डिब्बे, यात्री डिब्बे और रेलवे के दूसरे कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में इन दिनों तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन्स के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 358.15 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 347.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 दिन में जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 257.35 रुपये से बढ़कर 347 रुपये के पार पहुंच गए हैं। जुपिटर वैगन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 524.70 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद इनवेस्टर सेंटीमेंट पॉजिटिव

कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और इससे कंपनी के शेयरों को रफ्तार मिली है। जुपिटर वैगन्स ने बताया है कि उसके प्रमोटर ट्रैटावैगोन्का ए. एस. ने कन्वर्टिबल वॉरन्ट्स के कन्वर्जन के जरिए और शेयर खरीदे हैं। यह ट्रांजैक्शन पहले मंजूर प्रेफरेंशियल इश्यू का हिस्सा है। डील के तहत ट्रैटावैगोन्का ए. एस. को 470 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 28.72 लाख इक्विटी शेयर अलॉट हुए हैं। टोटल इनवेस्टमेंट की वैल्यू 134.99 करोड़ रुपये रही है। यह एक्विजिशन 19 दिसंबर को पूरा हुआ है।

अब कंपनी में प्रमोटर की 19.24% हिस्सेदारी

अलॉटमेंट से पहले प्रमोटर के पास जुपिटर वैगन्स के 7.93 करोड़ शेयर थे। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 18.69 पर्सेंट थी। एक्विजिशन के बाद प्रमोटर के पास जुपिटर वैगन्स के 8.22 करोड़ शेयर हो गए हैं और हिस्सेदारी बढ़कर 19.24 पर्सेंट पहुंच गई है। प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ने को पॉजिटिव मार्केट सिग्नल के रूप में देखा जाता है।