मुख्य बातें

मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर बुधवार को दौड़ पड़े हैं। रेल कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। लगातार 8 दिन गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद रेल कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन्स ने दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ एक संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) अनाउंस किया है। इस संयुक्त उपक्रम के तहत कंपनी भारत में मेट्रो ट्रेन और प्रोपल्सन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। प्रोपल्सन सिस्टम्स ईएमयू, वंदे भारत, सेमी-हाई-स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए होंगे।

भारत में ही मेट्रो कोच बनाएगी कंपनी

कोलकाता स्थित कंपनी जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) की संयुक्त उपक्रम में 80 पर्सेंट हिस्सेदारी होगी। वहीं, दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के पास संयुक्त उपक्रम में 20 पर्सेंट हिस्सा होगा। मेट्रो कोचेज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। वहीं, वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रोपल्सन सिस्टम्स, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स (TCMS), ऑटोमैटिक डोर सिस्टम्स, बोगी और एल्युमीनियम कार बॉडी शेल्स की सप्लाई करेगी। जुपिटर वैगन्स फिलहाल फ्रेट वैगन्स, बोगी एंड कप्लर्स के साथ-साथ रेलवे व्हील्स, एक्सेल्स बनाती है।

570% उछल गए हैं जुपिटर वैगन्स के शेयर

जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) के शेयरों में पिछले 5 साल में 570 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। रेल कंपनी के शेयर 26 नवंबर 2021 को 33.20 रुपये पर थे। जुपिटर वैगन्स के शेयर 25 नवंबर 2026 को 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में इस रेल कंपनी के शेयरों में 178 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, इधर कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। जुपिटर वैगन्स के शेयर पिछले एक साल में 23 पर्सेंट टूट गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 34 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। जुपिटर वैगन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 358.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 169.50 रुपये है।