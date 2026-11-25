कोरियन कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी मेट्रो ट्रेन, दौड़ पड़े रेल कंपनी के शेयर
मुख्य बातें
- लगातार 8 दिन गिरावट के बाद रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर बुधवार को 20% की तेजी के साथ 222.50 रुपये पर पहुंच गए हैं
- जुपिटर वैगन्स ने दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ संयुक्त उपक्रम अनाउंस किया है
मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर बुधवार को दौड़ पड़े हैं। रेल कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। लगातार 8 दिन गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद रेल कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन्स ने दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ एक संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) अनाउंस किया है। इस संयुक्त उपक्रम के तहत कंपनी भारत में मेट्रो ट्रेन और प्रोपल्सन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। प्रोपल्सन सिस्टम्स ईएमयू, वंदे भारत, सेमी-हाई-स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए होंगे।
भारत में ही मेट्रो कोच बनाएगी कंपनी
कोलकाता स्थित कंपनी जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) की संयुक्त उपक्रम में 80 पर्सेंट हिस्सेदारी होगी। वहीं, दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के पास संयुक्त उपक्रम में 20 पर्सेंट हिस्सा होगा। मेट्रो कोचेज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। वहीं, वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रोपल्सन सिस्टम्स, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स (TCMS), ऑटोमैटिक डोर सिस्टम्स, बोगी और एल्युमीनियम कार बॉडी शेल्स की सप्लाई करेगी। जुपिटर वैगन्स फिलहाल फ्रेट वैगन्स, बोगी एंड कप्लर्स के साथ-साथ रेलवे व्हील्स, एक्सेल्स बनाती है।
570% उछल गए हैं जुपिटर वैगन्स के शेयर
जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) के शेयरों में पिछले 5 साल में 570 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। रेल कंपनी के शेयर 26 नवंबर 2021 को 33.20 रुपये पर थे। जुपिटर वैगन्स के शेयर 25 नवंबर 2026 को 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में इस रेल कंपनी के शेयरों में 178 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, इधर कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। जुपिटर वैगन्स के शेयर पिछले एक साल में 23 पर्सेंट टूट गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 34 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। जुपिटर वैगन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 358.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 169.50 रुपये है।
कंपनी को हाल में मिला 128.61 करोड़ रुपये का ऑर्डर
जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) को 20 नवंबर 2026 को एक रिपीट लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 128.61 करोड़ रुपये है। कंपनी को यह ऑर्डर जेएसडब्ल्यू (साउथ) रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 BFNSM1 रेक्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मिला है। उसी कस्टमर से कंपनी को BFNSM1 के लिए मिला यह दूसरा ऑर्डर है। जून 2026 में मिले ऑर्डर की वैल्यू 122.88 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जुपिटर वैगन्स का मुनाफा 46.15 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 45.32 करोड़ रुपये था।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।