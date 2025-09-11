रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, रेल मिनिस्ट्री से मिला है 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर

जुपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को BSE में 7% से ज्यादा चढ़कर 345 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नया ऑर्डर मिलने से आया है। कंपनी को यह ऑर्डर रेलवे मिनिस्ट्री से मिला है और इसकी वैल्यू 113 करोड़ रुपये है।

रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। जुपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 345 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नया ऑर्डर मिलने से आया है। कंपनी को यह ऑर्डर रेलवे मिनिस्ट्री से मिला है। जुपिटर वैगन्स के शेयरों में पिछले पांच साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। रेल कंपनी के शेयर पांच साल में 2000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

113 करोड़ रुपये का मिला है ऑर्डर

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ने बताया है कि उसकी मैटीरियल सब्सिडियरी जुपिटर टाट्रावागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को रेलवे मिनिस्ट्री से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जिसके तहत LHB कोचेज में इस्तेमाल होने वाले 9000 FIAT एक्सेल्स की सप्लाई की जानी है। कंपनी को मिला यह ऑर्डर 113 करोड़ रुपये का है। पिछले महीने ही कंपनी की इसी सहायक इकाई को वंदे भारत ट्रेनसेट्स के लिए 5376 व्हीलसेट्स की सप्लाई का लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का था।