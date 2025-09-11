Rail Stock Jupitar Wagons jumped 7 Percent company bagged 113 crore rupee order from railway Ministry रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, रेल मिनिस्ट्री से मिला है 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर, Business Hindi News - Hindustan
रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, रेल मिनिस्ट्री से मिला है 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर

जुपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को BSE में 7% से ज्यादा चढ़कर 345 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नया ऑर्डर मिलने से आया है। कंपनी को यह ऑर्डर रेलवे मिनिस्ट्री से मिला है और इसकी वैल्यू 113 करोड़ रुपये है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:45 AM
रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। जुपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 345 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नया ऑर्डर मिलने से आया है। कंपनी को यह ऑर्डर रेलवे मिनिस्ट्री से मिला है। जुपिटर वैगन्स के शेयरों में पिछले पांच साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। रेल कंपनी के शेयर पांच साल में 2000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

113 करोड़ रुपये का मिला है ऑर्डर
जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ने बताया है कि उसकी मैटीरियल सब्सिडियरी जुपिटर टाट्रावागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को रेलवे मिनिस्ट्री से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जिसके तहत LHB कोचेज में इस्तेमाल होने वाले 9000 FIAT एक्सेल्स की सप्लाई की जानी है। कंपनी को मिला यह ऑर्डर 113 करोड़ रुपये का है। पिछले महीने ही कंपनी की इसी सहायक इकाई को वंदे भारत ट्रेनसेट्स के लिए 5376 व्हीलसेट्स की सप्लाई का लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का था।

5 साल में 2000% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) के शेयर पिछले पांच साल में 2000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर 11 सितंबर 2020 को 15.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2025 को 345 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 825 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 320 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में जुपिटर वैगन्स के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 588 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 270.20 रुपये है।

