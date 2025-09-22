आज से सस्ता हुआ रेल नीर, GST रिवीजन के बाद रेलवे ने घटाया MRP

New GST Rates: जीएसटी की दरें आज से लागू हो गई है। इसके साथ ही कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के नए दामों की सूची जारी कर दी है। रेल नीर की तरफ से भी कीमतों में कटौती की गई है। रेलवे मंत्रालय एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की रेल नीर के एक लीटर बॉटल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दिया गया है।

New GST Rates: जीएसटी की दरें आज से लागू हो गई है। इसके साथ ही कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के नए दामों की सूची जारी कर दी है। रेल नीर की तरफ से भी कीमतों में कटौती की गई है। रेलवे मंत्रालय एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की रेल नीर के एक लीटर बॉटल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 500 ml का बॉटल अब 10 रुपये की जगह 9 रुपये में मिलेगा। मंत्रालय ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हर सफर का साथी, अब और भी किफायती ।

आज से शुरू हो गया ‘बचत उत्सव’ 21 सितंबर की शाम को 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 22 सितंबर से ‘जीएसटी बचत उस्तव’ शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने जीएसटी की नई दरों के लागू होने से पहले देश को संबोधित किया किया था।

रोजमर्रा के सामान हुए सस्ते रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की है। ऐसे में सोमवार से साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। इन कंपनियों ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन सहित अपने उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य की संशोधित सूची जारी की है।

अमूल, पंतजलि जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है। आज से नई दरें लागू होने के बाद अब कार, बाइक आदि भी सस्ता हो गई हैं। ऑटो कंपनियों ने भी गाड़ियों की नई कीमतों की जानकारी दे दी है।

सिगेरट, तंबाकू हुए महंगे जीएसटी काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि लक्जरी प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत की स्पेशल रेट्स लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं।