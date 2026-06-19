बजाज फाइनेंस से नेस्ले तक! राहुल गांधी का स्टॉक पोर्टफोलियो देख रह जाएंगे दंग, सामने आई डिटेल

राहुल गांधी 56 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर उनकी संपत्ति और निवेश एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथपत्र के अनुसार, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास लगभग 20.40 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोने के बॉन्ड और व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश के रूप में मौजूद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

24 लिस्टेड कंपनियों के शेयर

राहुल गांधी का शेयर पोर्टफोलियो काफी विविध माना जाता है। उनके पास 24 लिस्टेड कंपनियों के शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 4.33 करोड़ रुपये बताई गई है। इन कंपनियों में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स और टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा उनके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एलटीआई माइंडट्री जैसे बड़े नाम भी मौजूद हैं। इससे साफ है कि उन्होंने उपभोक्ता वस्तु, बैंकिंग, आईटी और केमिकल सेक्टर की मजबूत कंपनियों में निवेश किया हुआ है।

म्यूचुअल फंड में निवेश

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शेयरों के अलावा राहुल गांधी ने म्यूचुअल फंड में भी अच्छा-खासा निवेश किया है। उनके शपथपत्र के अनुसार, सात अलग-अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में उनका निवेश करीब 3.81 करोड़ रुपये है। इनमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड सबसे बड़े निवेश हैं। इसके अलावा कुछ अन्य हाइब्रिड और इक्विटी योजनाओं में भी उनकी हिस्सेदारी है। बाजार से जुड़े निवेशों को जोड़ दिया जाए तो उनके शेयर, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुल कीमत लगभग 8.32 करोड़ रुपये बैठती है।

220 यूनिट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

राहुल गांधी के पास 220 यूनिट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। इसके अलावा उनके पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में करीब 61.5 लाख रुपये जमा हैं। बैंक खातों में भी लाखों रुपये की राशि मौजूद है। शपथपत्र के अनुसार, उनके पास करीब 333 ग्राम आभूषण और सोना भी है।

9 करोड़ का ऑफिस स्पेस

अगर अचल संपत्तियों की बात करें तो राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में स्थित एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कृषि भूमि और फार्महाउस में उनकी हिस्सेदारी भी है, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साझा स्वामित्व में है। इन अचल संपत्तियों की कुल कीमत करीब 11 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

2024 तक 20 करोड़ रुपये से अधिक

दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने शपथपत्र में किसी भी कार या निजी वाहन का उल्लेख नहीं किया है। वहीं, पिछले दो दशकों में उनकी संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2004 में जहां उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 55 लाख रुपये थी, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 20 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से निवेश, बाजार से जुड़े साधनों और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के कारण मानी जा रही है।