राफेल बनाने वाली कंपनी के पास होगा इस JV में 51% हिस्सा, रिलायंस की सब्सिडियरी बेच रही शेयर

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को दी जानकारी में बताया कि रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Aerostructure Ltd), डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (Dassault Reliance Aerospace Ltd) के ज्वाइंट वेंचर में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी को डसॉल्ट एविएशन को ट्रांसफर करेगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 04:41 PM
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को दी जानकारी में बताया कि रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Aerostructure Ltd), डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (Dassault Reliance Aerospace Ltd) के ज्वाइंट वेंचर में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी को डसॉल्ट एविएशन को ट्रांसफर करेगी। रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। बता दें, इस ट्रांजैक्शन के पूरा होने के बाद यह रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी नहीं बल्कि सहायक कंपनी हो जाएगी। डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड डसॉल्ट राफेल और फाल्कन एयरक्राफ्ट के लिए एयरफ्रेम और समसिस्टम्स बनाती है।

175.96 करोड़ रुपये की वैल्यू

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि इस हिस्सेदारी की बिक्री वैल्यू 175.96 करोड़ रुपये है। यह इक्विटी ट्रांसफल 1 नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस डील के पूरा होने के बाद डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो जाएगी।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

इस शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर बीएसई में 0.59 प्रतिशत की गिरावट के बाद 285.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 30 प्रतिशत की तेजी देखने मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 36 प्रतिशत बढ़ा है। रिलायंस इंफ्रा का 52 वीक हाई 425 रुपये और 52 वीक लो लेवल 198.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11676 करोड़ रुपये का है।

बैंक ऑफ बड़ौदा मामले से कंपनी को कोई लेना-देना नहीं

शुक्रवार की सुबह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया था कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने के मामले का असर कंपनी के ना तो वित्तीय स्थिति और ना ही ऑपरेशन्स पर पड़ेगा। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

