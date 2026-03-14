राधाकिशन दमानी ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी 16 लाख शेयरों को बेच दिया, 1 साल में 22% लुढ़का शेयर
देश के चर्चित इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani) ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के 16 लाख शेयरों को बेच दिया है। इन शेयरों की कीमत 52 करोड़ रुपये है।
देश के चर्चित इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani) ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के 16 लाख शेयरों को बेच दिया है। इन शेयरों की कीमत 52 करोड़ रुपये है। यह बिक्री शुक्रवार को की गई है। शेयरों को ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है। बता दें, राधाकिशन दमानी ( ने 325 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों की बिक्री की है। दमानी की तरफ से शेयरों की बिक्री ऐसे समय में की गई है जब स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयर संघर्ष कर रहे हैं।
शुक्रवार को शेयरों में भारी गिरावट
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयर बीएसई में 3.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 314.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। कल शुक्रवार को दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 308.65 रुपये के स्तर तक चल गया था। इस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में संघर्ष कर रहा है।
1 साल में 22% गिरा है शेयर
बीते एक महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में एक प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का 52 वीक हाई 459.67 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 308.65 रुपये है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपये का है। दो साल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों में 47 प्रतिशत गिरावट आई है।
कंपनी का हुआ है डिमर्जर
टाटा मोटर्स का डिमर्जर कुछ महीने पहले ही हुआ है। पैंसेजर व्हीकल्स का काम अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के पास है। वहीं, कॉमर्शियल व्हीकल्स का काम टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से शेयर बाजार में लिस्ट कंपनी संभाल रही है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।