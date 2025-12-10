Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
radhakishan damani led penny stock advani hotels resorts share gain 5 percent zero debt company
कर्ज फ्री कंपनी के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, ₹60 से कम कीमत, दमानी का भी है दांव

संक्षेप:

Dec 10, 2025 02:15 pm IST Deepak Kumar
Advani hotels share price: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक- आडवाणी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड हैं। पेनी कैटेगरी के इस स्टॉक में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के तीसरे दिन शेयर करीब 5% उछाल के साथ 55.57 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 58.17 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। मई 2025 में शेयर 50.12 रुपये के निचले स्तर और दिसंबर 2024 में 74.50 रुपये के उच्चतम स्तर पर था। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई है।

कर्ज मुक्त है कंपनी

साल 1987 में स्थापित यह कंपनी गोवा में स्थित 201 कमरों वाले 5-स्टार डीलक्स Caravela Beach Resort का संचालन करती है। करीब ₹509 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसका लगभग शून्य कर्ज है, जिससे इसके मुनाफे पर ब्याज भुगतान का कोई बोझ नहीं पड़ता। यही वजह है कि कंपनी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में निवेशकों को लौटाने में सक्षम है। फिलहाल कंपनी 3.4% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, जो इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी बेहतर है।

दिग्गज निवेशक का है दांव

दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी का भी इस कंपनी में निवेश है। वर्ष 2015 से इस कंपनी में निवेश बनाए हुए हैं और वर्तमान में इसकी 4.2% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसकी कीमत लगभग ₹21 करोड़ है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50.25 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, 49.75 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। आडवाणी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो FY20 में ₹70 करोड़ की बिक्री FY25 में बढ़कर ₹107 करोड़ हो गई। एबिटा इसी अवधि में ₹17 करोड़ से बढ़कर ₹35 करोड़ हो गया। वहीं, नेट प्रॉफिट ₹11 करोड़ से बढ़कर ₹26 करोड़ तक पहुंचा।

