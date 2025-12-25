Hindustan Hindi News
कर्ज फ्री कंपनी है ₹57 वाला यह शेयर, राधाकिशन दमानी के पास हैं 38.6 लाख शेयर

साल 2025 में भारत का हॉस्पिटैलिटी मार्केट करीब 24.23 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि रिसॉर्ट सेगमेंट 2024 में ही 14 अरब डॉलर का हो गया था। आने वाले वर्षों में इसमें 20% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ का अनुमान है।

Dec 25, 2025 02:54 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd Share: भारत का होटल और रिसॉर्ट सेक्टर इस समय जबरदस्त उछाल पर है। बढ़ते घरेलू-विदेशी पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का सीधा फायदा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिल रहा है। साल 2025 में भारत का हॉस्पिटैलिटी मार्केट करीब 24.23 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि रिसॉर्ट सेगमेंट 2024 में ही 14 अरब डॉलर का हो गया था। आने वाले वर्षों में इसमें 20% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। ब्रांडेड होटलों में ऑक्यूपेंसी 68% तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक का सबसे ऊंचा स्तर है।

निवेशकों के रडार पर शेयर

इसी तेजी के बीच अडवानी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड भी निवेशकों के रडार पर है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को ₹57.30 पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव से करीब 0.83% कम है। मौजूदा समय में कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹529.67 करोड़ है। दिलचस्प बात यह है कि मशहूर निवेशक राधाकिशन दमानी की इसमें हिस्सेदारी बनी हुई है, जो निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत माना जाता है।

दमानी के पास 38.6 लाख शेयर

दमानी की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 19.3 लाख शेयर से बढ़कर 38.6 लाख शेयर हो गई थी, हालांकि यह बढ़ोतरी बोनस इश्यू के कारण हुई थी, न कि खुले बाजार से खरीद के चलते। इसके बावजूद उनकी हिस्सेदारी करीब 4.18% पर स्थिर रही। मार्च 2024 से सितंबर 2025 तक उनके शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ और सबसे अहम बात यह रही कि एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया, जिससे लंबी अवधि के भरोसे का संकेत मिलता है।

कर्ज फ्री है कंपनी

वित्तीय मोर्चे पर कंपनी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालिया नतीजों में कंपनी की आय ₹16.71 करोड़ से घटकर ₹15.19 करोड़ रह गई, जबकि नेट लॉस भी बढ़कर ₹0.98 करोड़ हो गया। हालांकि, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है। कर्ज लगभग न के बराबर है और ROCE व ROE जैसे आंकड़े सेक्टर से कहीं बेहतर हैं। गोवा के मशहूर कैरावेला बीच रिसॉर्ट का संचालन करने वाली यह कंपनी लंबे समय से प्रीमियम टूरिज्म से जुड़ी है और भारत के तेजी से बढ़ते ट्रैवल मार्केट में इसके भविष्य को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

