राधाकिशन दमानी ने खरीदे इस कंपनी के शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मुख्य बातें
- राधाकिशन दमानी और उनकी फैमिली ने पहली तिमाही में सुंदरम फाइनेंस में 2.37% हिस्सेदारी खरीदी है
- सुंदरम फाइनेंस में यह हिस्सेदारी दमानी की इनवेस्टमेंट कंपनी ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स के जरिए खरीदी गई है
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी और उनकी फैमिली ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) सुंदरम फाइनेंस के शेयर खरीदे हैं। दमानी और उनकी फैमिली ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सुंदरम फाइनेंस में 2.37 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदी है। राधाकिशन दमानी ने वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में कंपनी में इतनी ही हिस्सेदारी बेची थी। सुंदरम फाइनेंस के शेयर गुरुवार को BSE में 4413.70 रुपये पर बंद हुए हैं।
दमानी और उनकी फैमिली के पास 26.3 लाख शेयर
रिटेल चेन डीमार्ट (DMart) के फाउंडर राधाकिशन दमानी और उनकी फैमिली की इनवेस्टमेंट कंपनी ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स के पास चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आखिर में सुंदरम फाइनेंस के 26.3 लाख शेयर थे। यह बात कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा से सामने आई है। ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स का नाम वित्त वर्ष 2026 की मार्च या दिसंबर तिमाही में सुंदरम फाइनेंस के शेयरहोल्डिंग पैटर्न फाइलिंग्स में नहीं था। इसका मतलब है या तो ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी या यह 1 पर्सेंट से कम थी। सितंबर 2025 तिमाही में राधाकिशन दमानी की इनवेस्टमेंट फर्म के पास सुंदरम फाइनेंस के 26.3 लाख शेयर या कंपनी में 2.37 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।
करीब 16 अरब डॉलर है राधाकिशन दमानी की नेटवर्थ
दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी रिटेल चेन डीमार्ट के फाउंडर हैं। फोर्ब्स के डेटा के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 16 बिलियन डॉलर है। दमानी की दौलत में उनके रिटेल बिजनेस का बड़ा योगदान है। डीमार्ट की पैरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट में उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, दमानी की वीएसटी इंडस्ट्रीज, युनाइटेड ब्रुवरीज और ब्लूडार्ट समेत कई कंपनियों में हिस्सेदारी है।
2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है सुंदरम फाइनेंस
नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) सुंदरम फाइनेंस अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2008 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। सुंदरम फाइनेंस ने दिसंबर 2012 में भी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। पिछले 5 साल में सुंदरम फाइनेंस के शेयरों में 71 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 15 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। सुंदरम फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 5640 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 4000 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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