राधाकिशन दमानी की अगुवाई वाली कंपनी के रेवन्यू में 13% का इजाफा, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Avenue Supermarts Ltd: रिटेल सीरीज डी-मार्ट का मालिकाना हक रखने वाली और संचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंसॉलिडेटेड आधार पर रेवन्यू 13.15 प्रतिशत बढ़कर 17,612.62 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी की वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ऑपरेटिंग रेवन्यू 15,565.23 करोड़ रुपये थी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने शुक्रवार को बीएसई को अपने रेवन्यू संबंधी विवरण की जानकारी दी।

डी मार्ट ने क्या जानकारी दी? कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, “वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसकी कंसॉलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवन्यू 17,612.62 करोड़ रुपये रही।” तिमाही आधार पर डी-मार्ट का रेवन्यू 8.6 प्रतिशत बढ़ा। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 16,218.79 करोड़ रुपये था। बता दें, कंपनी की बोर्ड की मीटिंग 10 जनवरी 2026 को होगी। इसी मीटिंग में तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

राधाकिशन दमानी की अगुवाई वाली इस कंपनी का फुटप्रिंट देश के कई हिस्सों में है। मौजूदा समय में कंपनी का कारोबार महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान में है।

शेयर बाजार में कैसा बीता है पिछला एक साल एवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 3721 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में राधाकिशन दमानी का यह स्टॉक 2.85 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.28 प्रतिशत की तेजी आई है।

5 साल में डी मार्ट के मालिकाना हक वाली कंपनी का शेयर 33 प्रतिशत चढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 79 प्रतिशत की तेजी आई है।