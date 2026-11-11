सरकार का बड़ा फैसला: किसानों को सस्ती खाद के लिए ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी, जानें क्या बदलेगा

मुख्य बातें

Fertilizer Subsidy News: रबी सीजन में गेहूं, दलहन और तिलहन की बुआई से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह पिछले रबी सीजन की तुलना में करीब 64% अधिक है। सरकार का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकना है। खास बात यह है कि सब्सिडी बढ़ाने के बावजूद किसानों को जरूरी उर्वरक किफायती दाम पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

DAP की कीमत पर किसानों को राहत

सरकार ने DAP की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था जारी रखी है। इसके तहत किसानों को 50 किलो DAP का बैग ₹1,350 में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। DAP के अलावा पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।

रबी 2026-27 के लिए NBS (Nutrient Based Subsidy) की नई दरें इस प्रकार तय की गई हैं।

नाइट्रोजन: 94.21 प्रति किलो

फॉस्फोरस: 66.11 प्रति किलो

पोटाश: 2.38 प्रति किलो

सल्फर: 10.42 प्रति किलो ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

खाद की जरूरत क्यों बढ़ी?

रबी का मौसम भारत में कृषि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान गेहूं, दालों और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की बुआई होती है। ऐसे समय में खाद की पर्याप्त उपलब्धता और उसकी कीमत किसानों के लिए अहम मुद्दा होती है। सरकार के अनुसार, 10 नवंबर तक देश में कुल उर्वरक स्टॉक 2.35 करोड़ टन से अधिक था। यह एक साल पहले के मुकाबले ज्यादा है। यूरिया, DAP और NPK समेत कई प्रमुख उर्वरकों का स्टॉक पिछले साल की तुलना में बढ़ा है।हालांकि, रबी सीजन की कुल जरूरत अधिक होने के कारण सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर आपूर्ति और कीमतों को संतुलित रखने का फैसला किया है।

सरकार के बजट पर बढ़ सकता है दबाव

सब्सिडी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के उर्वरक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए NBS के तहत ₹54,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सितंबर के अंत तक इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका था। अब अकेले रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद सरकार को आगे अतिरिक्त बजटीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है, यानी किसानों के लिए खाद की कीमत को काबू में रखने का फैसला सरकार के खजाने पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इससे खेती की लागत बढ़ने का जोखिम कम हो सकता है।

सल्फर आधारित खाद बनाने वाली कंपनियों को भी सहारा

कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर सल्फर आधारित उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सहायता व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियों को वास्तविक खरीद लागत का 20% तक समर्थन दिया जाएगा। सरकार ने सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए न्यूनतम मूल्य से जुड़ी शर्तें भी तय की हैं। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता से जुड़े जोखिम को कम करना है।

कैबिनेट ने कुल ₹77,101 करोड़ के फैसलों को दी मंजूरी

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सिर्फ खाद सब्सिडी ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों, नए उद्यमियों, मेट्रो और सांस्कृतिक परियोजनाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों को भी मंजूरी दी गई।कुल मिलाकर ₹77,101 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

छोटे कारोबारियों को आसान कर्ज की दिशा में कदम

कैबिनेट ने CGFMU (Credit Guarantee Fund for Micro Units) को 5 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस तय किया गया है। यह योजना बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले पात्र ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹20 लाख तक के लोन को गारंटी कवर मिल सकता है। इसके अलावा जनधन खातों पर तय सीमा तक ओवरड्राफ्ट और पात्र स्वयं सहायता समूहों के लोन भी दायरे में आएंगे। सरकार ने मुद्रा लोन के लिए सालाना गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% करने का भी फैसला किया है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मंजूरी

महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस मंजूर किया गया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

नई दिल्ली में बनेगा बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय

कैबिनेट ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय (Yuge Yugeen Bharat Museum) विकसित करने के लिए ₹3,230 करोड़ मंजूर किए हैं। इस परियोजना के तहत इन ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला को संरक्षित रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि संग्रहालय में रोजाना करीब 30,000 लोग आ सकेंगे और सालाना एक करोड़ तक पर्यटक पहुंच सकते हैं। परियोजना को वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच पूरा करने की योजना है।

नोएडा मेट्रो की एक्वॉ लाइन का होगा विस्तार

कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वॉ लाइन के विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए ₹2,390 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नई लाइन सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.449 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। विस्तार के बाद नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी, जिससे यात्रियों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है।

किसानों और आम लोगों के लिए इन फैसलों का क्या मतलब?

सबसे बड़ा फैसला रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाना है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर भी किसानों तक खाद की उपलब्धता और कीमत को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। वहीं, छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं का विस्तार कर्ज तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। मेट्रो विस्तार और संग्रहालय जैसी परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती हैं।