5 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, 5 साल में 1900% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर

स्मॉलकैप कंपनी आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। कंपनी 5:7 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने जा रही है। आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स के शेयर 5 साल में 1900% से ज्यादा उछल गए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी 5:7 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने जा रही है। यानी, कंपनी हर 7 शेयर पर 5 फ्री शेयर देगी। आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स अपने इनवेस्टर्स को पहली बार बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 39.83 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 1900 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

10 अप्रैल है बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट

आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट रिवाइज्ड की है। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अब 10 अप्रैल 2026 कर दी है। आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स ने पहले बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल 2026 फिक्स की थी। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 21.06 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 78.94 पर्सेंट है।

10 टुकड़े में शेयर भी बांट चुकी है कंपनी

आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स (R M Drip and Sprinklers) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स ने सितंबर 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है।