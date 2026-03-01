100 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक दे रहा 5:7 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट तय, 5 साल में निवेशकों को मिला 2743% का रिटर्न
Bonus Share: R M Drip and Sprinklers Systems Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने शनिवार को इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की जानकारी बाहर आने के बाद अब सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। बता दें, कंपनी 5 बोनस शेयर देने जा रही है।
Bonus Share: R M Drip and Sprinklers Systems Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने शनिवार को इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की जानकारी बाहर आने के बाद अब सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। बता दें, कंपनी 5 बोनस शेयर देने जा रही है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट?
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में R M Drip and Sprinklers Systems Ltd ने बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 7 शेयर पर 5 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 7 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
पिछले साल हुआ था शेयरों का बंटवारा
R M Drip and Sprinklers Systems Ltd के शेयरों का बंटवारा बीते साल सितंबर के महीने में हुआ था। तब कंपनी ने अपने शेयरों को 10 हिस्सों में बांट दिया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।
2025 में ही कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
बीते एक हफ्ते में R M Drip and Sprinklers Systems Ltd के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है। शुक्रवार को भी कंपनी के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 10 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगने के बाद यह स्टॉक 70.60 रुपये के लेवल पर था। बता दें, एनएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 123.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 33.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1390 करोड़ रुपये का है।
1 साल में दिया 72% का रिटर्न
बीते कुछ ही महीने कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। एनएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 72 प्रतिशत की तेजी आई है।
तीन साल में यह स्टॉक 2131 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2743 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।