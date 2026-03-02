Hindustan Hindi News
5 बोनस शेयर देने जा रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान, ₹63 का है शेयर

Mar 02, 2026 08:17 pm IST
5 बोनस शेयर देने जा रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान, ₹63 का है शेयर

R M Drip and Sprinklers Systems Ltd: आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि 28 फरवरी 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में 5:7 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। यानी अगर किसी निवेशक के पास 7 शेयर हैं तो उसे 5 नए पूरी तरह चुकता (फुली पेड-अप) शेयर मुफ्त में मिलेंगे। हालांकि, इस ऐलान के बावजूद शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक पर दबाव देखने को मिला।

शेयर के हाल

आज सोमवार, 2 मार्च 2026 को कंपनी का शेयर NSE पर 63.48 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 70.53 रुपये से करीब 10% नीचे था। शेयर खुलते ही लोअर सर्किट में फंस गया और पूरे दिन वहीं बना रहा। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब स्टॉक में गिरावट आई है। इन चार दिनों में कंपनी के शेयर की कीमत करीब 48% तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने अपने नियामकीय बयान में साफ किया है कि बोनस शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी पोस्टल बैलेट के जरिए ली जाएगी और जरूरी वैधानिक स्वीकृतियां भी ली जाएंगी। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल 2026 तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वही बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।

कंपनी कुल 17,84,28,571 नए इक्विटी शेयर (प्रत्येक का फेस वैल्यू 1 रुपये) जारी करेगी। इसके लिए करीब 17.84 करोड़ रुपये की राशि फ्री रिजर्व या शेयर प्रीमियम खाते से कैपिटलाइज की जाएगी। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 54.95 करोड़ रुपये से ज्यादा के फ्री रिजर्व उपलब्ध थे, जिनमें से यह राशि निकाली जाएगी। बोनस जारी होने के बाद कंपनी की चुकता पूंजी 24.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 42.82 करोड़ रुपये हो जाएगी। साथ ही अधिकृत पूंजी भी 31.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।

अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026

कंपनी का कहना है कि बोर्ड की मंजूरी की तारीख से दो महीने के भीतर बोनस शेयर निवेशकों के डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। संभावित अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 बताई गई है। यानी अप्रैल के आखिर तक पात्र निवेशकों को अतिरिक्त शेयर मिल सकते हैं। तकनीकी विश्लेषकों की राय फिलहाल सतर्क रहने की है। मार्केट एक्सपर्ट ए. आर. रामचंद्रन के मुताबिक, स्टॉक फिलहाल डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड और कमजोर स्थिति में है, जहां अगला सपोर्ट 41 रुपये के आसपास दिख रहा है। उनका कहना है कि निवेशकों को नई खरीदारी तभी करनी चाहिए जब शेयर 76 रुपये के ऊपर डेली क्लोज दे, जिसके बाद 97 रुपये तक का लक्ष्य संभव हो सकता है। ऐसे में फिलहाल यह स्टॉक हाई रिस्क–हाई रिवार्ड की श्रेणी में नजर आ रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

