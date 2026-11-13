सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री पर सेबी से सवाल, RTI के जवाब में ये मिला
मुख्य बातें
- Shara India: एक RTI एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई 2016 के आदेश की अवहेलना करते हुए हरिद्वार स्थित अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री की
- इस संबंध में उन्होंने सेबी के स्पेशल एनफोर्समेंट सेल को पहले भी शिकायत भेजी थी
सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से कार्रवाई की जानकारी मांगने पर बोर्ड ने सूचना देने से इनकार कर दिया है। सेबी का कहना है कि संबंधित मामला अभी जांच-पड़ताल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) और 8(1)(घ) के तहत मांगी गई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
यह मामला झारखंड के विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा की ओर से दायर RTI आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को सेबी को आवेदन देकर पूछा था कि सहारा इंडिया की ओर से हरिद्वार और काशीपुर स्थित संपत्तियों की बिक्री के मामले में दिए गए दस्तावेजों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप
नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई 2016 के आदेश की अवहेलना करते हुए हरिद्वार स्थित अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री की। इस संबंध में उन्होंने सेबी के स्पेशल एनफोर्समेंट सेल को पहले भी शिकायत भेजी थी।
संस्थान की ओर से 4 अगस्त 2026 को सेबी को भेजे गए पत्र में हरिद्वार की दो संपत्तियों की सेल डीड संख्या 2389/2023 और 7378/2023 का उल्लेख किया गया था। वहीं, काशीपुर की संपत्तियों के संबंध में सेल डीड संख्या 23/2023, 6496/2025 और 10659/2025 को साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी।
RTI में मांगी थी कार्रवाई की डिटेल
संस्थान ने सेबी से पूछा था कि इन दस्तावेजों और शिकायत के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट, आदेश और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी गई थी।
इस पर सेबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 11 नवंबर 2026 को जारी जवाब में कहा कि संबंधित मामला फिलहाल जांच-पड़ताल में है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ज) और 8(1)(घ) के तहत जानकारी देने से छूट दी जा रही है।
सेबी के फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प
सेबी ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आवेदक इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो जवाब प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। इसके लिए सेबी के मुंबई स्थित कार्यालय में अपील दाखिल करने या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।
फिलहाल सेबी के जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता कि सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े आरोपों में जांच के स्तर पर क्या प्रगति हुई है और क्या कोई कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने केवल इतना कहा है कि मामला जांच के दायरे में है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें