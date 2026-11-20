मुख्य बातें

शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स (Small Cap Stocks) हैं, जिन्होंने इस साल निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इसी लिस्ट में क्वॉलिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट (Quality Power Electrical Equipments) का नाम भी शामिल हो गया है। पावर ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी इस कंपनी के शेयर ने 2026 में अब तक करीब 99% की तेजी दिखाई है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी ब्रोकरेज हाउस को इस शेयर में आगे कमाई की संभावना नजर आ रही है।

गुरुवार 19 नवंबर को कंपनी के शेयर में 4.55% की तेजी आई और यह BSE पर ₹1,616.25 के भाव पर बंद हुआ। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 8.17% चढ़ चुका है। अब ब्रोकरेज फर्म Dolat Capital ने इस शेयर पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए Buy रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹2,000 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। मौजूदा भाव के मुकाबले यह करीब 24% की संभावित बढ़त है।

₹2,000 तक जा सकता है शेयर का भाव?

Dolat Capital का मानना है कि कंपनी की मजबूत कारोबारी संभावनाएं, बेहतर होते मार्जिन और विस्तार की योजनाएं आने वाले सालों में ग्रोथ को रफ्तार दे सकती हैं। इसी उम्मीद के आधार पर ब्रोकरेज ने क्वॉलिटी पावर (Quality Power) के शेयर पर Buy रेटिंग के साथ ₹2,000 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने इस टारगेट को FY29 की अनुमानित प्रति शेयर कमाई (EPS) के 40 गुना वैल्यूएशन के आधार पर तय किया है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि ₹2,000 का टारगेट मौजूदा ₹1,616.25 के भाव से करीब 23.75% ऊपर है, यानी ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक शेयर में अभी भी अच्छी तेजी की गुंजाइश है।

कंपनी के कारोबार में ऐसा क्या है खास?

क्वॉलिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट (Quality Power Electrical Equipments) पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री की एक खास कंपनी है। महाराष्ट्र मुख्यालय वाली यह कंपनी भारत में 220kV से अधिक क्षमता वाले HVDC और FACTS एप्लीकेशन के लिए कॉइल प्रोडक्ट बनाने वाली एकमात्र निर्माता है। HVDC (High Voltage Direct Current) तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने में किया जाता है। वहीं FACTS तकनीक बिजली ग्रिड की क्षमता और स्थिरता बेहतर बनाने में मदद करती है।

डोलाट कैपिटल (Dolat Capital) के मुताबिक, कंपनी ने पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप की है। इसके प्रोडक्ट्स के लिए सख्त क्वॉलिटी टेस्ट और मंजूरी की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली योग्य कंपनियों की संख्या भी सीमित है। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के लिए इस कारोबार में प्रवेश करना आसान नहीं है।

Hitachi Energy और GE Vernova जैसी कंपनियों को सप्लाई

कंपनी की एक और बड़ी ताकत इसका ग्लोबल क्लाइंट नेटवर्क है। क्वॉलिटी पावर (Quality Power), हिटैची एनर्जी (Hitachi Energy) और GE वरनोवा (Vernova) जैसी बड़ी कंपनियों को स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। इसका फायदा यह है कि कंपनी को दुनिया के बड़े पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से जुड़ने का मौका मिलता है। इसके लिए उसे पूरे इक्विपमेंट बिजनेस में सीधे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ब्रोकरेज के मुताबिक, दुनिया भर में बिजली की बढ़ती मांग, पुराने पावर ग्रिड को आधुनिक बनाने की जरूरत और हाई-वोल्टेज इक्विपमेंट की बढ़ती मांग से कंपनी को फायदा मिल सकता है।

₹2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक दे रहा ग्रोथ का संकेत

क्वॉलिटी पावर (Quality Power) के कारोबार को लेकर ब्रोकरेज का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह इसका मजबूत ऑर्डर बुक भी है। कंपनी का ऑर्डर बुक करीब ₹2,000 करोड़ (₹20 अरब) है। यह FY26 के पूरे साल के रेवेन्यू का लगभग 2.1 गुना है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले समय में काम और कमाई की अच्छी विजिबिलिटी मौजूद है।

Dolat Capital का मानना है कि बढ़ते Transmission Capital Expenditure (Capex), ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और हाई-वोल्टेज इक्विपमेंट की वैश्विक मांग से कंपनी को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है।

2026 में शेयर ने दिया करीब 99% रिटर्न

क्वॉलिटी पावर (Quality Power) के शेयर ने अलग-अलग समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

पिछले 1 सप्ताह में: 8.17% की तेजी

पिछले 2 सप्ताह में: 11.72% की बढ़त

पिछले 3 महीने में: 24.75% का रिटर्न

पिछले 6 महीने में: 58.80% की तेजी

2026 की शुरुआत से अब तक: करीब 98.67% का रिटर्न

गुरुवार को शेयर ₹1,616.25 पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹12,516.90 करोड़ था।

निवेश से पहले इन जोखिमों को भी समझें

क्वॉलिटी पावर (Quality Power) के कारोबार में ग्रोथ की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि स्मॉल कैप स्टॉक्स (Small Cap Stocks) में उतार-चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। कंपनी के भविष्य के रिटर्न इस बात पर निर्भर करेंगे कि वह अपने मौजूदा ऑर्डर को समय पर पूरा कर पाती है या नहीं, मार्जिन में कितना सुधार होता है और नए ऑर्डर कितनी तेजी से मिलते हैं।