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Quality Power Electrical Equipments Share: शेयर बाजार में शानदार रिटर्न देने वाली पावर सेक्टर की कंपनी क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में निवेशकों के पैसे डबल हो गए। इस दौरान शेयर ने करीब 102% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक महीने में शेयर 11% और छह महीने में करीब 34% चढ़ चुका है। बता दें कि शेयर में इतनी तेजी आने के बाद भी घरेलू ब्रोकरेज फर्म डोलैट कैपिटल को इसमें और बढ़त की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है। साथ ही ₹2,000 का टारगेट प्राइस तय किया है। शेयर के पिछले बंद भाव ₹1,468.50 के मुकाबले यह करीब 36% की संभावित तेजी दिखाता है।

इस शेयर पर बुलिश है ब्रोकरेज डोलैट कैपिटल का मानना है कि आने वाले सालों में भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ ही बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत होगी। सरकार भी इस सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के मुताबिक, FY32 तक बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े कामों पर करीब ₹9.15 लाख करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसमें 33GW की HVDC कैपासिटी जोड़ने की योजना भी शामिल है। HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट तकनीक के जरिए लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाना आसान होता है। इस तकनीक की मांग भारत के साथ दुनियाभर में बढ़ रही है। ऐसे में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल को इसका फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी HVDC और FACTS से जुड़े खास इक्विपमेंट बनाने में मजबूत स्थिति में है।

नई फैक्ट्री से कारोबार में बड़ा उछाल संभव कंपनी के लिए महाराष्ट्र के सांगली में बन रही नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकती है। इस प्लांट में HVDC और FACTS के लिए रिएक्टर और कॉइल बनाए जाएंगे। ब्रोकरेज का अनुमान है कि इस विस्तार से कंपनी की कॉइल बनाने की कैपासिटी करीब 8 गुना बढ़ सकती है। इससे संबंधित कारोबार की अधिकतम सालाना कमाई की कैपासिटी ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,500-2,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बुक ₹2,000 करोड़ के पार पहुंच गया था। इससे आने वाले समय में कारोबार बढ़ने की अच्छी उम्मीद है।

FY29 तक कमाई में बड़ी बढ़त का अनुमान डोलैट कैपिटल के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू FY26 के ₹950 करोड़ से बढ़कर FY29 तक ₹2,320 करोड़ हो सकता है। यानी अगले तीन साल में करीब 35% की सालाना ग्रोथ संभव है। वहीं, कंपनी का मुनाफा FY26 के ₹120 करोड़ से बढ़कर FY29 में ₹390 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि बेहतर प्रोडक्शन कैपासिटी और प्रोडक्ट मिक्स से कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 18.6% से बढ़कर 21.3% हो सकता है।