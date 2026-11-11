Qualcomm ने भारत में शुरू की छंटनी, 1,000 से ज्यादा नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा!

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Qualcomm Layoffs in India: अमेरिकी चिप कंपनी Qualcomm ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का असर भारत में भी पड़ सकता है और करीब 1,000 या इससे अधिक कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का पहला दौर इस सप्ताह बेंगलुरु स्थित कंपनी के ऑफिस से शुरू हुआ है। आने वाले समय में यह प्रक्रिया भारत में अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ सकती है।

Qualcomm के भारत में करीब 20,000 कर्मचारी हैं और यह अमेरिका के बाहर कंपनी के इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। ऐसे में इस छंटनी का असर भारतीय टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर में चर्चा का विषय बन सकता है।

भारत में कितनी नौकरियों पर पड़ सकता है असर?

Qualcomm में दुनिया भर में करीब 52,000 कर्मचारी काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का मौजूदा रीस्ट्रक्चरिंग उसके ग्लोबल वर्कफोर्स के करीब 7% हिस्से को प्रभावित कर सकता है।

अगर भारत में भी इसी अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है, तो करीब 1,000 या इससे कुछ अधिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, कंपनी की ओर से भारत में कितने कर्मचारियों की छंटनी होगी, इसका आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए 1,000 नौकरियों का आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट और अनुमान पर आधारित है।

बेंगलुरु से शुरू हुई प्रक्रिया

रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी का पहला दौर सोमवार को बेंगलुरु फैसिलिटी में शुरू हुआ। इसके बाद कंपनी भारत में अपने अन्य ऑपरेशंस में भी चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की संख्या कम कर सकती है। विश्लेषकों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में भी छंटनी का एक और दौर देखने को मिल सकता है।

Qualcomm के भारत में बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद , दिल्ली-NCR और चेन्नई में भी बड़े ऑपरेशंस हैं। कंपनी का भारत में इंजीनियरिंग और रिसर्च बेस काफी महत्वपूर्ण है।

किन कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर?

रिपोर्ट के अनुसार, रीस्ट्रक्चरिंग का असर इंजीनियरिंग और रीसर्च से जुड़े कर्मचारियों तक पहुंच सकता है। कुछ प्रभावित कर्मचारियों ने कथित तौर पर कहा है कि उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहे जाने से पहले परफॉरमेंस से जुड़ी कोई खास नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।दूसरी ओर कंपनी ने इस रीस्ट्रक्चरिंग को परफॉरमेंस कल्चर मजबूत करने की कोशिशों से जोड़ा है।

Qualcomm के CEO Cristiano Amon ने अक्टूबर में कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में Restructuring की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने एनुअल एंप्लॉयी रिव्यूज के बाद नवंबर में जॉब कट शुरू करने की बात कही थी।

प्रभावित कर्मचारियों को क्या मिल सकता है?

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को उनकी सर्विस टेन्योर के आधार पर करीब तीन महीने की सैलरी के बराबर सेवरेंस पैकेज दिया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों को रिलीविंग डॉक्यूमेंट्स तय समय के भीतर पूरे करने पर एक महीने की अतिरिक्त सैलरी का प्रस्ताव मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि, सेवेरांस पैकेज और अन्य शर्तें कर्मचारियों की भूमिका और सर्विस कंडीशंस के अनुसार अलग हो सकती हैं।

Qualcomm आखिर छंटनी क्यों कर रही है?

Qualcomm का रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे समय हो रहा है, जब उसके स्मार्टफोन चिप बिज़नेस पर दबाव दिखाई दे रहा है। 27 सितंबर को समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी के हैंडसेट सेगमेंट का रेवन्यू सालाना आधार पर 26% गिरकर 5.14 अरब डॉलर रह गया।यह कारोबार Qualcomm के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथी तिमाही में कुल रेवन्यू में हैंडसेट बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 57% रही।

पूरे वित्त वर्ष 2026 में हैंडसेट बिजनेस से रेवन्यू 13% घटकर 24.07 अरब डॉलर रहा, जबकि कंपनी का कुल वार्षिक रेवन्यू करीब 3% घटकर 43.12 अरब डॉलर रह गया, यानी कंपनी अब सिर्फ स्मार्टफोन चिप्स पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है।

ऑटो और IoT बिजनेस से मिल रही राहत

जहां स्मार्टफोन बिजनेस दबाव में है, वहीं Qualcomm के कुछ नए कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी का ऑटोमोटिव बिजनेस चौथी तिमाही में 89% बढ़कर 1.99 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT बिजनेस का रेवन्यू 4% बढ़कर 1.89 अरब डॉलर रहा। Qualcomm अब इन नए क्षेत्रों के जरिए भविष्य की ग्रोथ तलाश रही है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में हैंडसेट के अलावा दूसरे बिजनेसेस से रेवेन्यू में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी ने डेटा सेंटर बिजनेस से 5 अरब डॉलर का रेवन्यू हासिल करने का लक्ष्य भी दोहराया है।

भारत में Qualcomm का बड़ा दांव

भारत Qualcomm के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि Engineering और Technology Development का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका के बाहर कंपनी का भारत सबसे बड़े Research और Engineering Bases में से एक है। यही वजह है कि संभावित छंटनी की खबर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए अहम है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में छंटनी का अंतिम आंकड़ा कितना होगा और किन टीमों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

Qualcomm के Global Restructuring का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। रिपोर्टों के अनुसार, करीब 1,000 या इससे अधिक नौकरियां प्रभावित होने की संभावना है और प्रक्रिया चरणों में आगे बढ़ सकती है। कंपनी एक तरफ Smartphone Chip Business में आई कमजोरी से जूझ रही है, तो दूसरी ओर Automotive, IoT और Data Centre जैसे नए कारोबारों में तेजी से विस्तार कर रही है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि Qualcomm की यह Restructuring कितनी बड़ी होती है और भारत में इसके Engineering तथा Research Operations पर इसका कितना असर पड़ता है।