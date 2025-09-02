नवरत्न कंपनी से कवच सिस्टम के लिए मिला ऑर्डर, 2 दिन में 20% उछल गया शेयर

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयर 2 दिन में 20% चढ़ गए हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल ट्रैक्स पर कवच सिस्टम के लिए है।

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 465.35 रुपये पर बंद हुए हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयर दो दिन में 20 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 29 अगस्त को 384.25 रुपये पर बंद हुए थे, जो कि 2 सितंबर को 465 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। यह ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल ट्रैक्स पर कवच सिस्टम के लिए है।

129 करोड़ रुपये का है ऑर्डर

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक (Quadrant Future Tek) को मिला यह ऑर्डर 128.91 करोड़ रुपये का है। इस ऑर्डर में 607 रूट किलोमीटर के लो-डेन्सिटी रेलवे ट्रैक्स पर कवच (KAVACH) सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, कवच प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्निंग सिस्टम्स को डिवेलप करने में जुटी है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की तरफ से बनाई जाने वाली स्पेशियलिटी केबल्स का इस्तेमाल रेलवे रोलिंग स्टॉक और डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है।