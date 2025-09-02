Quadrant Future Tek Shares surged 20 Percent in 2 days company received KAVACH System order from RailTel नवरत्न कंपनी से कवच सिस्टम के लिए मिला ऑर्डर, 2 दिन में 20% उछल गया शेयर, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी से कवच सिस्टम के लिए मिला ऑर्डर, 2 दिन में 20% उछल गया शेयर

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयर 2 दिन में 20% चढ़ गए हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल ट्रैक्स पर कवच सिस्टम के लिए है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:41 PM
क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 465.35 रुपये पर बंद हुए हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयर दो दिन में 20 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 29 अगस्त को 384.25 रुपये पर बंद हुए थे, जो कि 2 सितंबर को 465 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। यह ऑर्डर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल ट्रैक्स पर कवच सिस्टम के लिए है।

129 करोड़ रुपये का है ऑर्डर
क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक (Quadrant Future Tek) को मिला यह ऑर्डर 128.91 करोड़ रुपये का है। इस ऑर्डर में 607 रूट किलोमीटर के लो-डेन्सिटी रेलवे ट्रैक्स पर कवच (KAVACH) सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, कवच प्रोजेक्ट के तहत नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्निंग सिस्टम्स को डिवेलप करने में जुटी है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की तरफ से बनाई जाने वाली स्पेशियलिटी केबल्स का इस्तेमाल रेलवे रोलिंग स्टॉक और डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है।

IPO में 290 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक (Quadrant Future Tek) के आईपीओ में शेयर का दाम 290 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 7 जनवरी 2025 को खुला था और यह 9 जनवरी तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 14 जनवरी को BSE में 374 रुपये और NSE में 370 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयर कारोबार के आखिर में BSE पर उछाल के साथ 448.75 रुपये पर बंद हुए। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ टोटल 195.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 256.46 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 268.03 गुना दांव लगा था।

