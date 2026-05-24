कतर की कंपनी ने अडानी ग्रुप की इस कंपनी के बेच दिए 643 करोड़ रुपये के शेयर, सोमवार को फोकस में रहेगा स्टॉक
Adani Energy Solutions Ltd: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर होल्डिंग एलएलसी ने 643 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं।
Adani Energy Solutions Ltd Share Price: कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से संबद्ध कतर होल्डिंग एलएलसी ने खुले बाजार में सौदे के जरिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 48.05 लाख शेयर 643 करोड़ रुपये में बिड़ला म्यूचुअल फंड को बेच दिए हैं। एसई पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कतर होल्डिंग एलएलसी ने शुक्रवार को 48,05,974 शेयरों को 1,339 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचा। यह कंपनी में 0.40 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इस दौरान, बिड़ला म्यूचुअल फंड ने इतने ही शेयर उसी कीमत पर खरीद लिए। इस खबर के सामने आने के बाद अब सोमवार यानी कल शेयर बाजारों में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर फोकस में रहेंगे।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है? (Adani Energy Solutions Ltd Q4 Results)
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने तिमाही नतीजों का ऐलान पिछले महीने किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 723 करोड़ रुपये है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी मार्च तिमाही के दौरान अडानी ग्रुप की इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 714 करोड़ रुपये रहा था।
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी की इनकम 7588.08 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी की कुल कमाई 6596.39 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2026 में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का नेट प्रॉफिट 2392.75 करोड़ रुपये रहा था। यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दो गुना बढ़ गया है। तब कंपनी का नेट प्रॉफिट 921.69 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Adani Energy Solutions Ltd Share Performance)
शुक्रवार को अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1368 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। पिछले तीन महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में अडानी ग्रुप का यह स्टॉक 40 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 55 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.84 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 52 वीक हाई 1463 रुपये और 52 वीक लो लेवल 745.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.64 लाख करोड़ रुपये का है।
10 साल में 4691% चढ़ा भाव
बीते 3 साल के दौरान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों की कीमतों में 65 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 10 साल में यह स्टॉक 4691 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।