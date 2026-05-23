9 गुना से ज्यादा दांव, 130 रुपये जा पहुंचा GMP, अब भी है दांव लगाने का मौका

क्यू-लाइन बायोटेक के आईपीओ पर दो दिन में 9 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। निवेशक 25 मई को भी आईपीओ पर दांव लगा सकते हैं। IPO में शेयर का दाम 343 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 130 रुपये के प्रीमियम पर हैं।

एक छोटी कंपनी क्यू-लाइन बायोटेक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 मई को खुला है। शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्यू-लाइन बायोटेक के आईपीओ पर दो दिन में 9 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। क्यू-लाइन बायोटेक के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़कर 130 रुपये पहुंच गया है। क्यू-लाइन बायोटेक के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 मई तक खुला हुआ है।

343 रुपये शेयर का दाम, 130 रुपये पहुंच गया GMP

क्यू-लाइन बायोटेक के शेयर का दाम आईपीओ में 343 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 130 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से क्यू-लाइन बायोटेक के शेयर 473 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। क्यू-लाइन बायोटेक के आईपीओ में दांव लगाने वाले जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन करीब 38 पर्सेंट फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 26 मई 2026 को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर शुक्रवार 29 मई 2026 को बाजार में लिस्ट होंगे।

9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है IPO

क्यू-लाइन बायोटेक का आईपीओ टोटल 9.87 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 10.07 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 15.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 5.19 गुना दांव लगा है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 मई 2026 तक खुला रहेगा। क्यू-लाइन बायोटेक के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 800 शेयर हैं। यानी, निवेशकों को आईपीओ में 2,74,400 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।

क्यू-लाइन बायोटेक आईपीओ (Q-Line Biotech IPO) के डीटेल्स प्राइस बैंड 326-343 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपये IPO डेट 21-25 मई शेयर लिस्टिंग 29 मई 2026 IPO साइज 214 करोड़ रुपये तक