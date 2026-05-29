पहले ही दिन हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा, इस छोटी कंपनी की बाजार में धमाकेदार एंट्री
क्यू-लाइन बायोटेक के शेयरों ने लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा करा दिया है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर शुक्रवार को 31% से अधिक के प्रीमियम के साथ 452 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 343 रुपये था।
एक छोटी कंपनी क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड की शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत हुई है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर बंपर फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग पर ही क्यू लाइन बायोटेक के शेयरों ने निवेशकों को हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा करा दिया है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर शुक्रवार को 31 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 452 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 343 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 मई को खुला था और यह 25 मई तक ओपन रहा।
लिस्टिंग के बाद और उछल गए क्यू लाइन बायोटेक के शेयर
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech Limited) के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर उछाल के साथ 460 रुपये पर पहुंच गए। यानी, 343 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 117 रुपये चढ़ गए। क्यू लाइन बायोटेक के आईपीओ का टोटल साइज 214 करोड़ रुपये तक का था। क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।
IPO पर लगा 100 गुना से ज्यादा दांव
क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech) का आईपीओ टोटल 102.42 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 71.44 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 145.98 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 123.94 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर थे। सुभाष गर्ग, अमिता गर्ग, आयुष गर्ग, अजय कुमार महंती और अभय अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.77 पर्सेंट थी।
क्या करती है क्यू लाइन बायोटेक
क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech) की शुरुआत साल 2013 में हुई है। कंपनी क्लीनिकल केमिस्ट्री, हेमैटोलॉजी, इम्युनोडायग्नोटिक्स और मोलेक्युलर डायग्नोटिक्स समेत कई सेगमेंट्स में डायग्नोटिक प्रॉडक्ट्स डिवेलप और उनकी सप्लाई करती है। कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में प्वाइंट-ऑफ-केयर डिवाइसेज और रैपिड डायग्नोटिक किट्स शामिल हैं। क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्राथमिक रूप से वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स, कुछ उधारी चुकाने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड को दिग्गज निवेशक विकास खेमानी का भी सपोर्ट है। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 363 परमानेंट एंप्लॉयीज थे।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
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