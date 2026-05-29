Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले ही दिन हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा, इस छोटी कंपनी की बाजार में धमाकेदार एंट्री

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

क्यू-लाइन बायोटेक के शेयरों ने लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा करा दिया है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर शुक्रवार को 31% से अधिक के प्रीमियम के साथ 452 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 343 रुपये था।

पहले ही दिन हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा, इस छोटी कंपनी की बाजार में धमाकेदार एंट्री

एक छोटी कंपनी क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड की शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत हुई है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर बंपर फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग पर ही क्यू लाइन बायोटेक के शेयरों ने निवेशकों को हर शेयर पर 109 रुपये का फायदा करा दिया है। क्यू लाइन बायोटेक के शेयर शुक्रवार को 31 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 452 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 343 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 मई को खुला था और यह 25 मई तक ओपन रहा।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए क्यू लाइन बायोटेक के शेयर
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech Limited) के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर उछाल के साथ 460 रुपये पर पहुंच गए। यानी, 343 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 117 रुपये चढ़ गए। क्यू लाइन बायोटेक के आईपीओ का टोटल साइज 214 करोड़ रुपये तक का था। क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।

ये भी पढ़ें:पेनी स्टॉक बना रॉकेट, चुका दी 90% से ज्यादा उधारी, कर्ज मुक्त होने की है तैयारी

IPO पर लगा 100 गुना से ज्यादा दांव
क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech) का आईपीओ टोटल 102.42 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 71.44 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 145.98 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 123.94 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर थे। सुभाष गर्ग, अमिता गर्ग, आयुष गर्ग, अजय कुमार महंती और अभय अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.77 पर्सेंट थी।

ये भी पढ़ें:भारत के बासमती निर्यात पर बड़ा असर, अप्रैल में 27% गिरा; घरेलू कीमतें 10% टूटीं
ये भी पढ़ें:आईटी स्टॉक्स में उछाल, Infosys-Wipro से लेकर TCS, टेक महिंद्रा तक के शेयर चढ़े

क्या करती है क्यू लाइन बायोटेक
क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड (Q-Line Biotech) की शुरुआत साल 2013 में हुई है। कंपनी क्लीनिकल केमिस्ट्री, हेमैटोलॉजी, इम्युनोडायग्नोटिक्स और मोलेक्युलर डायग्नोटिक्स समेत कई सेगमेंट्स में डायग्नोटिक प्रॉडक्ट्स डिवेलप और उनकी सप्लाई करती है। कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में प्वाइंट-ऑफ-केयर डिवाइसेज और रैपिड डायग्नोटिक किट्स शामिल हैं। क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्राथमिक रूप से वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स, कुछ उधारी चुकाने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। क्यू-लाइन बायोटेक लिमिटेड को दिग्गज निवेशक विकास खेमानी का भी सपोर्ट है। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 363 परमानेंट एंप्लॉयीज थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,