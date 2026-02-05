167% बढ़ गया इस कंपनी का मुनाफा, ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर बनी वजह, कल फोकस में रहेंगे शेयर
PVR Inox Q3 Result: मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजों में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा साल-दर-साल 167 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹96 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹36 करोड़ था। यह बढ़त साफ तौर पर दिखाती है कि सिनेमाघरों का कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और दर्शक बड़ी संख्या में थिएटरों की ओर लौट रहे हैं। अच्छी फिल्मों की मौजूदगी और मजबूत दर्शक प्रतिक्रिया ने कंपनी की कमाई को सहारा दिया है। बता दें कि कंपनी के शेयर आज 986.40 रुपये पर बंद हुए अब कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।
कंपनी की कमाई
कमाई की बात करें तो दिसंबर तिमाही में पीवीआर आइनॉक्स की ऑपरेशंस से आय ₹1,880 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹1,717 करोड़ के मुकाबले 9.4 फीसदी ज्यादा है। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म धुरंधर का रहा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है और इसकी कुल कमाई ₹1,000 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक, ओरिजिनल हिंदी फिल्मों ने इस तिमाही में उसकी परफॉर्मेंस को मजबूती दी है।
कंपनी ने क्या कहा
पीवीआर आइनॉक्स ने बताया कि साल 2025 हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा। इस दौरान हिंदी फिल्मों की कुल कमाई ₹5,500 करोड़ से ज्यादा रही, जो सालाना आधार पर 18 फीसदी की बढ़त दर्शाती है। कंपनी का कहना है कि इस बार फिल्मों का जॉनर मिक्स ज्यादा संतुलित रहा और रिलीज शेड्यूल भी पहले के मुकाबले ज्यादा नियमित था। कुछ बड़ी और चर्चित फिल्मों ने दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचा, जिसका फायदा पूरे थिएटर बिजनेस को मिला।
कुल मिलाकर, 2025 में भारतीय बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई ₹13,395 करोड़ रही, जो महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले 32 फीसदी और साल-दर-साल आधार पर 13 फीसदी ज्यादा है। इस साल 37 फिल्मों ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA ₹662 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹570 करोड़ था, यानी 16 फीसदी की बढ़ोतरी। हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस EBITDA में नए लेबर कोड लागू करने के लिए रखे गए ₹465 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान का असर शामिल नहीं है। कुल मिलाकर, नतीजे यह दिखाते हैं कि सिनेमा उद्योग एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ वापसी कर चुका है।