Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PVR Inox Q3 Result 167 percent net profit amid dhurandhar hit share may focus tomorrow
167% बढ़ गया इस कंपनी का मुनाफा, ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर बनी वजह, कल फोकस में रहेंगे शेयर

167% बढ़ गया इस कंपनी का मुनाफा, ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर बनी वजह, कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

यह बढ़त साफ तौर पर दिखाती है कि सिनेमाघरों का कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और दर्शक बड़ी संख्या में थिएटरों की ओर लौट रहे हैं। अच्छी फिल्मों की मौजूदगी और मजबूत दर्शक प्रतिक्रिया ने कंपनी की कमाई को सहारा दिया है।

Feb 05, 2026 04:51 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PVR Inox Q3 Result: मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजों में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा साल-दर-साल 167 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹96 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹36 करोड़ था। यह बढ़त साफ तौर पर दिखाती है कि सिनेमाघरों का कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और दर्शक बड़ी संख्या में थिएटरों की ओर लौट रहे हैं। अच्छी फिल्मों की मौजूदगी और मजबूत दर्शक प्रतिक्रिया ने कंपनी की कमाई को सहारा दिया है। बता दें कि कंपनी के शेयर आज 986.40 रुपये पर बंद हुए अब कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी की कमाई

कमाई की बात करें तो दिसंबर तिमाही में पीवीआर आइनॉक्स की ऑपरेशंस से आय ₹1,880 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹1,717 करोड़ के मुकाबले 9.4 फीसदी ज्यादा है। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म धुरंधर का रहा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है और इसकी कुल कमाई ₹1,000 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक, ओरिजिनल हिंदी फिल्मों ने इस तिमाही में उसकी परफॉर्मेंस को मजबूती दी है।

कंपनी ने क्या कहा

पीवीआर आइनॉक्स ने बताया कि साल 2025 हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा। इस दौरान हिंदी फिल्मों की कुल कमाई ₹5,500 करोड़ से ज्यादा रही, जो सालाना आधार पर 18 फीसदी की बढ़त दर्शाती है। कंपनी का कहना है कि इस बार फिल्मों का जॉनर मिक्स ज्यादा संतुलित रहा और रिलीज शेड्यूल भी पहले के मुकाबले ज्यादा नियमित था। कुछ बड़ी और चर्चित फिल्मों ने दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचा, जिसका फायदा पूरे थिएटर बिजनेस को मिला।

कुल मिलाकर, 2025 में भारतीय बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई ₹13,395 करोड़ रही, जो महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले 32 फीसदी और साल-दर-साल आधार पर 13 फीसदी ज्यादा है। इस साल 37 फिल्मों ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA ₹662 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹570 करोड़ था, यानी 16 फीसदी की बढ़ोतरी। हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस EBITDA में नए लेबर कोड लागू करने के लिए रखे गए ₹465 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान का असर शामिल नहीं है। कुल मिलाकर, नतीजे यह दिखाते हैं कि सिनेमा उद्योग एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ वापसी कर चुका है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और पढ़ें
Business News Business Latest News Dhurandhar अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,