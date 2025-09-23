₹660 करोड़ का IPO लेकर आ रही यह कंपनी, 100 से अधिक देशों में हैं ग्राहक

लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म पर्नियाज पॉप-अप शॉप की मूल कंपनी, पर्पल स्टाइल लैब्स ने आईपीओ के जरिए ₹660 करोड़ जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में ₹130 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।

Purple Style Labs IPO: आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मार्केट में एक और कंपनी उतरने को तैयार है। इस कंपनी का नाम-पर्पल स्टाइल लैब्स है। लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म पर्नियाज पॉप-अप शॉप की मूल कंपनी, पर्पल स्टाइल लैब्स ने आईपीओ के जरिए ₹660 करोड़ जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू है, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल नहीं है। मुंबई स्थित यह कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में ₹130 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।

क्या होगा पैसे का? अगर ऐसा होता है तो नए इश्यू का आकार भी उसी के अनुसार कम हो जाएगा। पर्पल स्टाइल लैब्स की योजना आईपीओ से प्राप्त ₹363.3 करोड़ की रकम का उपयोग अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएसएल रिटेल में निवेश करने की है। इस रकम में ₹128 करोड़ बिक्री और विपणन के लिए और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी। पर्पल स्टाइल लैब 1,312 से अधिक सक्रिय डिजायनर ब्रांडों के उत्पादों का चयन करती है। आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, एक्सिस कैपिटल को आईपीओ के प्रबंधन के लिए प्रमुख मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।