Purple Style Labs files draft papers with Sebi to garner 660 cr rs via ipo detail here ₹660 करोड़ का IPO लेकर आ रही यह कंपनी, 100 से अधिक देशों में हैं ग्राहक, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Purple Style Labs files draft papers with Sebi to garner 660 cr rs via ipo detail here

₹660 करोड़ का IPO लेकर आ रही यह कंपनी, 100 से अधिक देशों में हैं ग्राहक

लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म पर्नियाज पॉप-अप शॉप की मूल कंपनी, पर्पल स्टाइल लैब्स ने आईपीओ के जरिए ₹660 करोड़ जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में ₹130 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:51 PM
Purple Style Labs IPO: आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मार्केट में एक और कंपनी उतरने को तैयार है। इस कंपनी का नाम-पर्पल स्टाइल लैब्स है। लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म पर्नियाज पॉप-अप शॉप की मूल कंपनी, पर्पल स्टाइल लैब्स ने आईपीओ के जरिए ₹660 करोड़ जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू है, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल नहीं है। मुंबई स्थित यह कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में ₹130 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।

अगर ऐसा होता है तो नए इश्यू का आकार भी उसी के अनुसार कम हो जाएगा। पर्पल स्टाइल लैब्स की योजना आईपीओ से प्राप्त ₹363.3 करोड़ की रकम का उपयोग अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएसएल रिटेल में निवेश करने की है। इस रकम में ₹128 करोड़ बिक्री और विपणन के लिए और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी। पर्पल स्टाइल लैब 1,312 से अधिक सक्रिय डिजायनर ब्रांडों के उत्पादों का चयन करती है। आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, एक्सिस कैपिटल को आईपीओ के प्रबंधन के लिए प्रमुख मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में पर्पल स्टाइल लैब्स का एवरेज ऑर्डर प्राइस वित्त वर्ष 2023 में ₹39,499 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹56,106 हो गया। वित्त वर्ष 2023 में राजस्व के 12.88 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 6.77 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा ग्राहक गुणवत्ता भी मजबूत हुई है, प्रति ग्राहक औसत GMV (सकल व्यापारिक मूल्य) वित्त वर्ष 23 में ₹59,023 से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में ₹83,270 हो गया है। पर्पल स्टाइल लैब्स ने वित्त वर्ष 25 में अपने ऑनलाइन चैनलों और यूके स्थित प्रमुख अनुभव केंद्र के माध्यम से 100 से अधिक देशों के ग्राहकों का काम किया। इसके साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में भी अपनी अहम पैठ बनाई है।

