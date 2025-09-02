Puravankara shares zoom arm bags Malabar Hill redevelopment project check detail इस कंपनी को मिला मुंबई में बड़ा काम, शेयर पर दांव लगाने को बेताब दिखे निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
Puravankara shares zoom arm bags Malabar Hill redevelopment project check detail

इस कंपनी को मिला मुंबई में बड़ा काम, शेयर पर दांव लगाने को बेताब दिखे निवेशक

पूर्वांकरा के शेयरों में यह तेज उछाल तब आया जब कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पूर्वा ब्लू एगेट प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक अहम ऐलान किया। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 03:14 PM
Puravankara share: शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। इस माहौल के बीच कुछ कंपनियों के शेयर पॉजिटिव खबर की वजह से रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही एक शेयर- रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा लिमिटेड का है। इस कंपनी के शेयरों की मंगलवार को भारी डिमांड थी और यह शेयर करीब 7 पर्सेट बढ़कर ₹305 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वजह क्या है?

पूर्वांकरा के शेयरों में यह तेज उछाल तब आया जब कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पूर्वा ब्लू एगेट प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक अहम ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि उसे मुंबई के अल्ट्रा-प्रीमियम मालाबार हिल इलाके में एक बड़ी पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 1.43 एकड़ में फैली इस साइट में 0.7 मिलियन वर्ग फुट की विकास क्षमता है और इससे ₹2700 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य मौजूदा निवासियों को शानदार नए घर उपलब्ध कराना है और साथ ही बिक्री के लिए बड़ी संख्या में घर उपलब्ध कराना है।

क्या कहा कंपनी के एमडी ने?

पूर्वांकरा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष पुरवणकारा ने कहा- हमें मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक मालाबार हिल में एंट्री मिली है। यह पुनर्विकास परियोजना हासिल कर हमें बहुत खुशी है। बता दें कि कंपनी को हाल ही में चेंबूर में आठ आवासीय सोसाइटियों के पुनर्विकास के लिए पसंदीदा डेवलपर के रूप में चुना गया था। पिछले दो वर्षों में पूर्वांकरा ने ब्रीच कैंडी, पाली हिल और लोखंडवाला में कई परियोजनाओं पर काम किया है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में पूर्वांकरा लिमिटेड को 68.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मुख्य रूप से आय कम होने से कंपनी को घाटा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 14.78 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इस वित्त वर्ष अप्रैल-जून तिमाही के दौरान कुल आय घटकर 538.64 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 675.55 करोड़ रुपये थी। कुल खर्च घटकर 628.76 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 654.41 करोड़ रुपये था।

