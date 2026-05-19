Q4 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 17% तक चढ़ा शेयर, रेवन्यू में 177% की उछाल
Puravankara ने तिमाही नतीजोंं का ऐलान कर दिया है। कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली है। आज यह स्टॉक 17 प्रतिशत चढ़ चुका है।
Stock in News: आज शेयर बाजार में Puravankara के शेयरों को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में करीब 17 प्रतिशत चढ़ गया था। दिन में कंपनी के शेयरों भाव 249.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचा गया। कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक गदगद नजर आ रहे हैं। बता दें, मार्च तिमाही में इस कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।
मुनाफा बना रही है कंपनी
Puravankara ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल 110 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले कंपनी को इसी तिमाही में 88 करोड़ रुपये का घाटा हो गया था। कंपनी का रेवन्यू में भी शानदार रहा है। स्टॉक एक्सचेंज को मिली जानकारी के अनुसार सालाना आधार पर Puravankara का रेवन्यू 177 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 1502 करोड़ रुपये रहा है। साल भर पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 542 करोड़ रुपये रहा था।
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी की टोटल इनकम 1541 करोड़ रुपये है। इसके पहले के वित्त वर्ष के इसी तिमाही में कंपनी की इनकम 564 करोड़ रुपये थी। बता दें, कमाई के साथ-साथ खर्चे में बढ़ोतरी भी हुई है। मार्च क्वार्टर मे कुल खर्च 1396 करोड़ रुपये रहा है। जोोकि एक साल पहले की मार्च तिमाही की तुलना में 674 करोड़ रुपये अधिक है।
शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा?
Puravankara के शेयरों की कीमतों में 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 44.97 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस गिरावट के बाद भी तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 194 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल से Puravankara के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 199 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 10 साल में Puravankara के शेयरों का भाव 433 प्रतिशत बढ़ा है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च तिमाही तक 75 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 25 प्रतिशत हिस्सा था। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयरहोल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। बता दें, इस कंपनी ने आखिरी बार 2024 में निवेशकों को डिविडेंड दिया है। कंपनी ने तब एक शेयर पर 6.30 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।