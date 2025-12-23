Hindustan Hindi News
Puravankara hit upper circuit share jumps 20 percents
इस कंपनी के शेयरों में लगा 20% अपर सर्किट, किस वजह से हो रही खरीदारी

इस कंपनी के शेयरों में लगा 20% अपर सर्किट, किस वजह से हो रही खरीदारी

संक्षेप:

रियल एस्टेट कंपनी Puravankara के शेयरों की कीमतों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों मे इस उछाल के पीछे की वजह एक खबर है।

Dec 23, 2025 04:41 pm IST
रियल एस्टेट कंपनी Puravankara के शेयरों की कीमतों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों मे इस उछाल के पीछे की वजह एक खबर है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने 4800 करोड़ रुपये की कीमत की जमीन खरीदी है। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयर 248.90 रुपये के लेवल पर खुला था।

अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 288.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर स्टॉक का भाव 259.70 रुपये के लेवल पर था। बता दें, कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने बेंगलुरू में 53.50 एकड़ खरीदा है। जिसकी कीमत 4800 करोड़ रुपये है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.78 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 34 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 418 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 205.05 रुपये है। Puravankara का मार्केट कैप 6158 करोड़ रुपये है।

भले ही एक साल में यह स्टॉक निगेटिव रिटर्न दिया है। दो साल में कंपनी ने 39 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में रियल एस्टेट कंपनी Puravankara के शेयरों की कीमतों में 199 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स में इंडेक्स में 42 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

पिछले साल कंपनी ने दिया था डिविडेंड

आखिरी बार कंपनी ने फरवरी में 2024 में डिविडेंड दिया था। कंपनी ने एक शेयर पर 6.30 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2022 में कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

