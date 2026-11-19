दहाड़ रहा सरकारी बैंक का शेयर, 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम
मुख्य बातें
- पब्लिक सेक्टर के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4% से ज्यादा उछलकर 156.45 रुपये पर पहुंच गए
- पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। बैंक के शेयर गुरुवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 156.45 रुपये पर पहुंच गए। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। फरवरी 2018 के बाद इस सरकारी बैंक के शेयरों का यह सबसे ऊंचा स्तर है। पीएनबी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 98.50 रुपये है।
14 में से 11 कारोबारी सत्रों में बैंक के शेयरों में तेजी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 में तेजी आई है। सरकारी बैंक के शेयर 31 मार्च 2026 के अपने निचले स्तर से करीब 50 पर्सेंट उछल गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में इस साल नवंबर में अब तक 26 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में 28 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।
52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59% उछल गए हैं शेयर
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59 पर्सेंट चढ़ गए हैं। बैंक के शेयर 18 मई 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 98.50 रुपये पर थे। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में 54 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। दो महीने में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर करीब 34 पर्सेंट उछले हैं। पिछले 5 साल में इस सरकारी बैंक के शेयरों में 275 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। 4 साल में बैंक के शेयरों में 240 पर्सेंट का उछाल आया है।
मोतीलाल ओसवाल ने दी है शेयर खरीदने की सलाह
घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक के शेयरों के लिए 160 रुपये प्रति शेयर का प्राइस टारगेट दिया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 13 पर्सेंट बढ़कर 5,532 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में इस सरकारी बैंक को 4,904 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक की टोटल इनकम बढ़कर 38,185 करोड़ रुपये रही, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 36,214 करोड़ रुपये रही थी।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।