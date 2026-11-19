मुख्य बातें

सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। बैंक के शेयर गुरुवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 156.45 रुपये पर पहुंच गए। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। फरवरी 2018 के बाद इस सरकारी बैंक के शेयरों का यह सबसे ऊंचा स्तर है। पीएनबी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 98.50 रुपये है।

14 में से 11 कारोबारी सत्रों में बैंक के शेयरों में तेजी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 में तेजी आई है। सरकारी बैंक के शेयर 31 मार्च 2026 के अपने निचले स्तर से करीब 50 पर्सेंट उछल गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में इस साल नवंबर में अब तक 26 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में 28 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59% उछल गए हैं शेयर

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59 पर्सेंट चढ़ गए हैं। बैंक के शेयर 18 मई 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 98.50 रुपये पर थे। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में 54 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। दो महीने में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर करीब 34 पर्सेंट उछले हैं। पिछले 5 साल में इस सरकारी बैंक के शेयरों में 275 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। 4 साल में बैंक के शेयरों में 240 पर्सेंट का उछाल आया है।