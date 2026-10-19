5532 करोड़ रुपये का मुनाफा, 7% से ज्यादा उछले शेयर, 140 रुपये का मिला टारगेट
मुख्य बातें
- पंजाब नेशनल बैंक को सितंबर 2026 तिमाही में 5532 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है
- बैंक के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 125.10 रुपये पर पहुंच गए हैं
- CLSA ने बैंक के शेयरों के लिए 140 रुपये का टारगेट दिया है
मार्केट में गिरावट की आंधी के बीच पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 125.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद पीएनबी के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट इस सरकारी बैंक के शेयरों पर बुलिश हैं और इसके शेयरों के लिए 140 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
5532 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 5532 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 13 पर्सेंट बढ़ा है। देश के दूसरे बड़े बैंक को एक साल पहले की समान अवधि में 4904 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2026 तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक की टोटल इनकम बढ़कर 38,185 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक की टोटल इनकम 36,214 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 34,585 करोड़ रुपये पहुंच गई। सितंबर 2026 तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 7532 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 7,227 करोड़ रुपये था।
CLSA ने बैंक के शेयरों को दिया 140 रुपये का टारगेट
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA), पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों पर बुलिश है। सीएलएसए ने बैंक के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। सीएलएसए ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों के लिए 140 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, पिछले बंद स्तर से बैंक के शेयरों में 20 पर्सेंट से अधिक की तेजी आ सकती है। हालांकि, सिटी (Citi) ने पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। सिटी ने बैंक के शेयरों को सेल रेटिंग दी है। हालांकि, सिटी ने बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस 103 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये किया है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों का कवरेज करने वाले 23 एनालिस्ट्स में से 14 ने बैंक के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। वहीं, 3 ने होल्ड और 6 एनालिस्ट्स ने बैंक के शेयरों को सेल रेटिंग दी है।
4 साल में 200% से ज्यादा उछल गए हैं PNB के शेयर
पंजाब नेशनल बैंक के शेयर पिछले 4 साल में 200 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इस सरकारी बैंक के शेयर 21 अक्टूबर 2022 को 40.75 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 19 अक्टूबर 2026 को 125.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 135.15 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 98.50 रुपये है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।