पंजाब नेशनल बैंक में है अकाउंट! तो तुरंत करें यह काम, वरना 10 नवंबर के बाद बंद हो जाएगा खाता

मुख्य बातें

PNB ने ग्राहकों से अपील की है कि वह तय समय से पहले अपनी केवाईसी पूरी कराएं।

PNB Bank Account Alert: अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में सेविंग अकाउंट है और आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ने ऐसे ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है, जिनके खाते तीन साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं और उनमें बैलेंस भी जीरो है। पीएनबी के मुताबिक ऐसे कुछ खातों को 10 नवंबर 2026 के बाद बंद किया जा सकता है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वह तय समय से पहले अपनी केवाईसी पूरी कराएं और खाते को दोबारा चालू करवाएं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक के सभी निष्क्रिय खाते बंद होने वाले हैं। यह नियम खास शर्तों को पूरा करने वाले खातों पर लागू किया गया है। ऐसे में ग्राहकों के लिए 9 दिन का समय बचा है। अगर आप भी अपने अकाउंट को भूल गए हैं, तो चेक करके केवाई करा लीजिए।

किन ग्राहकों के बैंक खाते हो सकते हैं बंद? पीएनबी के 26 अक्टूबर को जारी नोटिस के मुताबिक, बैंक ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिनमें 30 सितंबर 2026 तक लगातार तीन साल से कोई ग्राहक आधारित ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और खाते में बैलेंस भी जीरो है।

यानी अगर आपने 30 सितंबर 2023 से पहले अपने बैंक खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है और उसमें कोई पैसा भी नहीं है, तो आपका खाता इस दायरे में आ सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराना सैलरी अकाउंट इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसमें कोई पैसा नहीं बचा है, तो आपको अपना अकाउंट चेक करना चाहिए।

बैंक का कहना है कि लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने वाले खातों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। ऐसे खातों को बंद करने का मकसद धोखाधड़ी और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को कम करना है।

10 नवंबर से पहले क्या करना होगा? अगर आपका खाता भी इन शर्तों के दायरे में आता है और आप उसे चालू रखना चाहते हैं, तो 10 नवंबर 2026 से पहले ये काम पूरे कर लें।

- अपनी बैंक शाखा में जाएं।

- खाते को दोबारा चालू करने के लिए आवेदन दें।

- आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान और पते के दस्तावेज जमा करें।

- जरूरत पड़ने पर पैन कार्ड या फॉर्म 60 भी दें।

- बैंक की ओर से केवाईसी और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद खाता दोबारा चालू किया जा सकता है।

ग्राहक अपने होम ब्रांच के अलावा दूसरी शाखा में भी रीएक्टिवेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक के सत्यापन नियमों का पालन करना होगा।

कब निष्क्रिय हो जाता है बैंक खाता? पीएनबी के नियमों के मुताबिक अगर सेविंग या करंट अकाउंट में लगातार 24 महीने यानी दो साल तक ग्राहक की ओर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उसे इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय खाता माना जाता है। इसमें पैसे जमा करना, निकालना और कुछ अन्य ग्राहक-आधारित गतिविधियां शामिल हैं।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि दो साल तक इस्तेमाल नहीं होने पर खाता निष्क्रिय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने आप बंद हो जाएगा। बैंक का 10 नवंबर वाला नोटिस तीन साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय और जीरो बैलेंस वाले खातों के लिए है।