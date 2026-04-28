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₹3000 करोड़ के शेयर बेचने वाला है दिग्गज बैंक, ₹25 पर ट्रेडिंग कर रहे निवेशक

Apr 28, 2026 10:40 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब एंड सिंध बैंक ने शेयर बिक्री के जरिए 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का लक्ष्य रखा है। बैंक के शेयर की वर्तमान कीमत 25 रुपये के स्तर पर है। मंगलवार को शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ था।

₹3000 करोड़ के शेयर बेचने वाला है दिग्गज बैंक, ₹25 पर ट्रेडिंग कर रहे निवेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने शेयर बिक्री के जरिए 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का लक्ष्य रखा है। बैंक ने यह फैसला बाजार नियामक सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करने के लिए लिया है। सेबी के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में कम से कम 25 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग होना अनिवार्य है। इस समय पंजाब एंड सिंध बैंक में भारत सरकार की 93.85 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बता दें कि बैंक के शेयर की वर्तमान कीमत 25 रुपये के स्तर पर है। मंगलवार को शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ था। बैंक के शेयर की बात करें तो 34.45 रुपये इसके 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 20.50 रुपये है। 30 मार्च को शेयर अपने 52 हफ्ते के लो पर आ गया था।

क्या कहा बैंक के सीईओ ने?

पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ स्वरूप कुमार साहा ने बताया- हमें योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) या अन्य माध्यमों से 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। हम मर्चेंट बैंकरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित हिस्सेदारी कम करने और निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए हम जल्द ही बैठकें शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका समय और सटीक मात्रा बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी, जो वर्तमान में बहुत अनुकूल नहीं हैं।

बैंक के तिमाही नतीजे

हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक ने बताया कि वित्तवर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में उसका मुनाफा 35 प्रतिशत बढ़कर 422 करोड़ रुपये हो गया। इसमें खराब कर्ज (एनपीए) में आई कमी का योगदान रहा। बैंक ने पिछले साल की इसी अवधि में 313 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

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बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि कुल आय पिछले साल के 3,836 करोड़ रुपये से घटकर 3,457 करोड़ रुपये रह गई। ब्याज से होने वाली आय भी 3,159 करोड़ रुपये से घटकर 3,030 करोड़ रुपये रह गई। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर, बैंक की ग्रॉस एनपीए मार्च 2025 के अंत के 3.38 प्रतिशत की तुलना में घटकर ग्रॉस एडवांस का 2.4 प्रतिशत रह गया। इसी तरह, नेट एनपीए पहले के 0.96 प्रतिशत से घटकर 0.79 प्रतिशत रह गया। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात वित्तवर्ष 2024-25 के अंत के 17.41 प्रतिशत से थोड़ा बेहतर होकर 17.42 प्रतिशत हो गया।

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पंजाब एंड सिंध बैंक बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 39 पैसे के डिविडेंड की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

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