दालों और सब्जियों की कीमतों में नरमी, खाद्य तेल के बढ़ रहे दाम

संक्षेप: सरसों तेल में करीब 15 और सूरजमुखी के तेल का खाद्य मूल्य सूचकांक करीब 14 अंक बढ़ गया है जबकि मूंगफली का तेल सस्ता हुआ है। उधर, दालों और सब्जियों की कीमतों में नरमी आई है।

बीते कुछ महीनों से अधिकांश खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ रही है, लेकिन खाद्य तेल की कीमतों बढ़ रही हैं। खासकर सरसों और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आरबीआई की तरफ से जारी मासिक रिपोर्ट से पता चलता है कि खाद्य तेल के साथ बीते एक महीने के दौरान व्यक्तिगत देखभाल और कुछ अन्य वस्तुओं की दाम भी बढ़े हैं, जिनकी कीमतों में करीब पांच से छह फीसदी की बढ़ोतरी हई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय बैंक का मानना है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। जीएसटी दरों में कटौती के चलते महंगाई दर में कमी आई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों और वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि बीते एक वर्ष के दौरान खाद्य तेल महंगा हो रहा है।

सरसों तेल में करीब 15 और सूरजमुखी के तेल का खाद्य मूल्य सूचकांक करीब 14 अंक बढ़ गया है जबकि मूंगफली का तेल सस्ता हुआ है। उधर, दालों और सब्जियों की कीमतों में नरमी आई है। हालांकि बीते एक महीने के दौरान व्यक्तिगत देखभाल और उससे जुड़े सामान की कीमतें करीब छह फीसदी तक बढ़ी हैं। व्यक्तिगत देखभाल में साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, स्वास्थ्य सेवा, कपड़ा, बैग, पर्स, मोबाइल और अन्य जरूरी सामान शामिल होते हैं।

बीते एक वर्ष के दौरान खाद्य मूल्य सूचकांक की स्थिति खाद्य वस्तु नवंबर 2024 नवंबर 2025

सरसों 115 129.5

सूरजमुखी 107 121.2

मूंगफली 109 100.7

आलू 175 122.5

प्याज 148 71.0

टमाटर 180 151.0

चना दाल 115 105.1

मूंग दाल 100 95.2

अरहर दाल 108 77.1

महंगाई में कमी का लाभ निचले स्तर तक सीमित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार का कहते हैं कि महंगाई में कटौती का लाभ जमीनी स्तर पर सीमित वस्तुओं में दिखाई देता है। इसका पहला कारण है कि किसान से थोक व्यापारी द्वारा सामान को सीमित दाम पर खरीदा जा रहा है। इसके बाद थोक और खुदरा व्यापारी उसमें मोटा मुनाफा जोड़कर वस्तुओं को बेच रहा है, जिससे आम आदमी तक कीमतों में नरमी का लाभ बहुत सीमित पहुंच पाता है।