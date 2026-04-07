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PPF निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट! इतनी होगी अप्रैल–जून 2026 तिमाही की ब्याज दर, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Apr 07, 2026 07:06 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अप्रैल–जून 2026 तिमाही के लिए सरकार ने PPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 7.1% पर ही बनी हुई है। भले ही निवेशकों को बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्थिर दरें सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए अब भी भरोसेमंद विकल्प हैं। PPF का EEE टैक्स फायदा इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक बनाता है।

PPF निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट! इतनी होगी अप्रैल–जून 2026 तिमाही की ब्याज दर, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

अगर आप सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश की तलाश में हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है। साल 2026 की शुरुआत में निवेशकों के बीच यह चर्चा तेज थी कि क्या अप्रैल–जून तिमाही के लिए PPF की ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा। लेकिन, अब इस पर पूरी तरह से स्पष्टता आ चुकी है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी PPF में निवेश करने वालों को पहले जैसी ही ब्याज दर मिलती रहेगी।

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अप्रैल से जून 2026 तिमाही के लिए ब्याज दर

अप्रैल से जून 2026 तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1% सालाना तय की गई है, जो पिछली तिमाही (जनवरी–मार्च 2026) के बराबर ही है। सरकार हर तीन महीने में इन दरों की समीक्षा करती है, लेकिन इस बार निवेशकों को किसी बढ़ोतरी की उम्मीद पूरी नहीं हुई। हालांकि, स्थिर ब्याज दर भी उन लोगों के लिए राहत है, जो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं।

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PPF की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसका EEE (Exempt, Exempt, Exempt) टैक्स स्टेटस है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, इसके अलावा मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स से मुक्त रहती है। यही कारण है कि लंबी अवधि के निवेशकों के बीच PPF एक पसंदीदा विकल्प बना हुआ है।

जहां तक निकासी नियमों की बात है, तो PPF अकाउंट से आप 5 साल पूरे होने के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि, निकासी की राशि कुछ शर्तों के तहत सीमित होती है। वहीं, समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति भी 5 साल बाद ही मिलती है, लेकिन इसके लिए खास परिस्थितियां जैसे गंभीर बीमारी या उच्च शिक्षा का खर्च होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमैच्योर क्लोजर पर मिलने वाले ब्याज में 1% की कटौती की जाती है।

भले ही इस बार PPF की ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई हो, लेकिन इसकी सुरक्षा, स्थिरता और टैक्स लाभ इसे आज भी एक मजबूत निवेश विकल्प बनाते हैं। अगर आप बिना जोखिम के लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो PPF अब भी एक स्मार्ट चॉइस साबित हो सकता है।

PPF ब्याज दरें

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीपीएफ की ब्याज दरें 7.1% घोषित की गई हैं। नीचे दी गई टेबल में आप पिछले कुछ सालों की PPF ब्याज दरों के बारे में जान सकते हैं।

अवधि दर
जनवरी-मार्च 20257.1%
अक्टूबर- दिसंबर 20247.1%
जुलाई- सितंबर 20247.1%
अप्रैल-जून 20247.1%
जनवरी-मार्च 20247.1%
अक्टूबर-दिसंबर, 20237.1%
जुलाई – सितंबर, 20237.1%
अप्रैल-जून, 20237.1%
जनवरी-मार्च, 20237.1%
अक्टूबर-दिसंबर, 20227.1%
जुलाई – सितंबर, 20227.1%
अप्रैल-जून, 20227.1%
जनवरी-मार्च, 20227.1%
अक्टूबर-दिसंबर, 20217.1%
जुलाई – सितंबर, 20217.1%
अप्रैल-जून, 20217.1%
जनवरी-मार्च, 20217.1%
अक्टूबर-दिसंबर, 20207.1%
जुलाई – सितंबर, 20207.1%
अप्रैल-जून, 20207.1%
जनवरी-मार्च, 20207.1%
अक्टूबर-दिसंबर, 20197.9%
जुलाई – सितंबर, 20197.9%
अप्रैल – जून, 20198%
जनवरी – मार्च, 20198%
अक्टूबर-दिसंबर, 20188%
जुलाई-सितंबर, 20187.6%
अप्रैल-जून, 20187.6%
जनवरी-मार्च, 20187.6%
अक्टूबर-दिसंबर, 20177.8%
जुलाई-सितंबर, 20177.8%
अप्रैल-जून, 20177.9%
जनवरी-मार्च, 20178.0%


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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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