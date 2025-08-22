ब्रह्मोस एयरोस्पेस से मल्टीबैगर कंपनी को मिला ऑर्डर, शेयरों में तूफानी तेजी, 1 लाख रुपये के बना दिए हैं 50 लाख

पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 14559.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर मिला है।

मल्टीबैगर कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को कमजोर बाजार में रॉकेट सा उड़ गए हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 14559.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। लखनऊ स्थित पीटीसी इंडस्ट्रीज को इस ऑर्डर के तहत क्रिटिकल टाइटेनियम कॉस्टिंग्स की सप्लाई करनी है, इस मेटल का इस्तेमाल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में किया जाता है।

ब्रह्मोस से 2019 से जुड़ी है कंपनी

पीटीसी इंडस्ट्रीज (PTC Industries) साल 2019 से ही ब्रम्होस से जुड़ी हुई है। कंपनी स्पेशलाइज्ड टाइटेनियम कंपोनेंट्स और कच्चे माल की सप्लाई कर रही है। पीटीसी इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), DRDO समेत कई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को मिशन-क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई कर रही है। इसके अलावा, मल्टीबैगर कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज सैफरन, डसॉल्ट एविएशन, बीएई सिस्टम्स और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कई ग्लोबल एयरोस्पेस दिग्गज कंपनियों को टाइटेनियम और सुपर एलॉय कॉस्टिंग्स की सप्लाई कर रही हैं।

नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी निवेश कर रही है कंपनी

पीटीसी इंडस्ट्रीज (PTC Industries) टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्रॉडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी निवेश कर रही है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस को क्रिटिकल टाइटेनियम कॉस्टिंग्स की सप्लाई 24 महीने के भीतर करनी है।