10000% से ज्यादा उछल गया यह मल्टीबैगर, अब बिजनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर 6 साल में 10000% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसकी इकाई एरोलॉय टेक्नोलॉजीज ने लेटेस्ट वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग 400 फर्नेस के सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की घोषणा की है।

मल्टीबैगर कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर गुरुवार को BSE में उछाल के साथ 15512.60 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 6 साल में 10000 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को बिजनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया है कि उसके पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक इकाई एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Aerolloy Technologies) ने अपने लेटेस्ट वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR) 400 फर्नेस के सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की घोषणा की है।

कंपनी के बिजनेस अपडेट के डीटेल्स

कंपनी ने बताया है कि यह कमीशनिंग यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्ट्रैटेजिक मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स (SMTC) में एयरोस्पेस प्रिसीजन कॉस्टिंग्स प्लांट में हुई है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने बताया है कि इस कमीशनिंग के साथ ही एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास दुनिया में कुछ सबसे बड़ी टाइटेनियम कॉस्टिंग्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता आ गई है।

6 साल में 10000% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PTC Industries) के शेयर पिछले 6 साल में 10042 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 27 सितंबर 2019 को 152.95 रुपये पर थे। पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर 18 सितंबर 2025 को 15,512.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच साल में पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3890 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17,898 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 9786.30 रुपये है।