PTC Industries Share jumped over 10000 percent in 6 year Now big business update about Multibagger Company 10000% से ज्यादा उछल गया यह मल्टीबैगर, अब बिजनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PTC Industries Share jumped over 10000 percent in 6 year Now big business update about Multibagger Company

10000% से ज्यादा उछल गया यह मल्टीबैगर, अब बिजनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर 6 साल में 10000% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसकी इकाई एरोलॉय टेक्नोलॉजीज ने लेटेस्ट वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग 400 फर्नेस के सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की घोषणा की है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 07:10 PM
share Share
Follow Us on
10000% से ज्यादा उछल गया यह मल्टीबैगर, अब बिजनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

मल्टीबैगर कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर गुरुवार को BSE में उछाल के साथ 15512.60 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 6 साल में 10000 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को बिजनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया है कि उसके पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक इकाई एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Aerolloy Technologies) ने अपने लेटेस्ट वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR) 400 फर्नेस के सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की घोषणा की है।

कंपनी के बिजनेस अपडेट के डीटेल्स
कंपनी ने बताया है कि यह कमीशनिंग यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्ट्रैटेजिक मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स (SMTC) में एयरोस्पेस प्रिसीजन कॉस्टिंग्स प्लांट में हुई है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने बताया है कि इस कमीशनिंग के साथ ही एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास दुनिया में कुछ सबसे बड़ी टाइटेनियम कॉस्टिंग्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता आ गई है।

ये भी पढ़ें:एक साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 70 लाख, इस छोटकू शेयर ने किया मालामाल

6 साल में 10000% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PTC Industries) के शेयर पिछले 6 साल में 10042 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 27 सितंबर 2019 को 152.95 रुपये पर थे। पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर 18 सितंबर 2025 को 15,512.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच साल में पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3890 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17,898 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 9786.30 रुपये है।

3 साल में कंपनी के शेयरों में 557% की तेजी
पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में पिछले तीन साल में 557 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2022 को 2359.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को 15,512.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले दो साल में पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 180 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 24 पर्सेंट की तेजी आई है।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।