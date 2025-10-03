दो अच्छी खबरों से इस शेयर में तूफानी रफ्तार, 17000 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9% के उछाल के साथ 17,107.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 अच्छी खबरों के बाद पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है।

पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट की तेजी के साथ 17,107.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 अच्छी खबरों के बाद पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने बताया है कि उसकी इकाई ट्रैक प्रिसिजन सॉल्यूशंस, कूलब्रुक के साथ साझेदारी करेगी। यह साझेदारी कंपनी के रोटोडायनामिक हीटर (RDH) के क्रिटिकल मशीन्ड और कॉस्ट कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए है।

गोल्डमैन सैक्स ने पीटीसी इंडस्ट्रीज को दी है बाय रेटिंग

ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, पीटीसी इंडस्ट्रीज (PTC Industries) के स्टॉक पर बुलिश है। गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग के साथ पीटीसी इंडस्ट्रीज का कवरेज शुरू किया है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि कंपनी के शेयरों में 58 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17,978 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 9786.30 रुपये है।