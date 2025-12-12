4% बढ़ा इस PSU का दाम, एक्सपर्ट ने दी BUY रेटिंग, बोले 329 रुपये तक जाएगा भाव

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
PSU Stock Bhel jumps 4 percent today expert give buy rating with 329 rupee target price
संक्षेप:

BHEL Share Price: शेयर बाजार में आज शुक्रवार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज दिन में 4 प्रतिशत की उछाल के साथ 287.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

Dec 12, 2025 04:58 pm IST
BHEL Share Price: शेयर बाजार में आज शुक्रवार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज दिन में 4 प्रतिशत की उछाल के साथ 287.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। मार्केट क्लोजिंग के वक्त पर भेल के शेयरों का भाव 3.26 प्रतिशत की उछाल के साथ 285.40 रुपये के लेवल पर था। बता दें, इस सरकारी कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

कंपनी ने अपने 52 वीक हाई 295.20 रुपये के करीब आज पहुंच गई थी। भेल के शेयरों का रिकॉर्ड हाई 390 रुपये प्रति शेयर है। इस स्तर पर सरकारी कंपनी का शेयर 7 नवंबर 2007 को था।

भेल के पास 180 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो

इस पीएसयू के पोर्टफोलियो में 180 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमिशनिंग आदि से जुड़े काम करती है। भेल का रेवन्यू 76 प्रतिशत पावर सेक्टर से और 24 प्रतिशत इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है।

30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार भेल के पास 2.19 लाख करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर है। इसमें से 80 प्रतिशत यानी 1.75 लाख करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर पावर सेक्टर का है। वहीं, 44545 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर एक्सपोर्ट्स से है। बता दें, जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान भेल ने थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, रेल ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस सेक्टर में काम किया है।

क्या है टारगेट प्राइस

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जियोजित इंवेस्टमेंट ने BHEL के लिए BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 329 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इससे पहले ब्रोकरेज हाउस की तरफ से होल्ड रेटिंग दी गई थी।

तीन साल में भेल के शेयरों की कीमतों में 229 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 693 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

