PSU नवरत्न के शेयरों का भाव 4% चढ़ा, Q3 रिजल्ट से गदगद निवेशक, कीमत 150 रुपये से कम
IREDA Share Price: पीएसयू नवरत्न इरेडा के शेयरों में आज सोमवार को भारी बिकवाली के बीच तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशती के तेजी दर्ज की गई है। इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। बता दें, पब्लिक सेक्टर की कंपनी इरेडा का एकल आधार पर नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 37 प्रतिशत बढ़कर 585 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से कंपनी की आय बढ़ने से लाभ बढ़ा है। सरकारी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसे 425 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।
बीएसई में आज सोमवार को इरेडा का शेयर 139.90 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 142.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।
कितना रहा है कंपनी का रेवन्यू
कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू 38 प्रतिशत बढ़कर 2,140 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,699 करोड़ रुपये था। इरेडा के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) प्रदीप कुमार दास ने कहा, “इस तिमाही में इरेडा का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बदलाव को तेज करने के हमारे प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोन वितरण, नेट वर्थ और मुनाफे में बढ़ोतरी हमारे अंशधारकों के भरोसे को दिखाती है।”
तीसरी तिमाही में कर्ज वितरण 32 प्रतिशत बढ़कर 9,860 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7,449 करोड़ रुपये था। इस दौरान नेटवर्थ बढ़कर 13,537 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले दिसंबर तिमाही में 9,842 करोड़ रुपये था।
शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है स्टॉक
भले ही आज शेयर बाजार में इरेडा के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30.69 प्रतिशत की गिरावट आई है। इरेडा 52 वीक हाई 222.75 रुपये और 52 वीक लो लेवल 129.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 39 हजार करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)