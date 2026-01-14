4 गुना बढ़ गया PSU कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, आपका है दांव?
MRPL Share: मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के शेयरों में आज मंगलवार जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर) में चार गुना से ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है। MRPL का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹1445 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ ₹304 करोड़ था। कंपनी ने बताया कि बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते यह शानदार प्रदर्शन संभव हुआ है।
तीसरी तिमाही के शानदार नतीजे
अगर कंपनी की आय की बात करें तो तीसरी तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹29,720 करोड़ रहा। वहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹2,214 करोड़ दर्ज किया गया। इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 9.67% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.84% तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। कंपनी ने साफ किया कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक हालात का उसके कारोबार, एसेट्स या रिकवरी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
₹1,811 करोड़ का हुआ मुनाफा
पूरे नौ महीनों की बात करें तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2025 तक ₹1,811 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को ₹312 करोड़ का नुकसान हुआ था। यानी कंपनी ने नुकसान से बाहर निकलते हुए जबरदस्त वापसी की है। कंसोलिडेटेड आधार पर भी तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹1,450 करोड़ और नौ महीनों में ₹1,807 करोड़ रहा। कंपनी के बोर्ड ने इन नतीजों को बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी दी।
शेयरों में तेजी
नतीजों का असर शेयर बाजार में भी साफ नजर आया। बुधवार को MRPL के शेयरों में 12% तक की तेजी देखने को मिली। नतीजों के ऐलान के बाद शेयर कुछ ही मिनटों में उछल गए और अंत में यह करीब 7% की बढ़त के साथ ₹155.28 पर कारोबार करता दिखा। कंपनी की कुल उधारी ₹9,289 करोड़ है, जबकि नेटवर्थ बढ़कर ₹14,732 करोड़ हो गई है। डेट-टू-इक्विटी रेश्यो 0.63 पर बना हुआ है, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। पिछले एक साल में MRPL के शेयर करीब 14% का रिटर्न दे चुके हैं।