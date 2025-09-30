PSU Bharat Heavy Electrical Ltd gets upto 15000 crore rupee work order from MP सरकारी कंपनी को मिला MP से ₹15000 करोड़ तक का काम, खबर मिलते ही शेयरों पर टूट पड़े निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
सरकारी कंपनी को मिला MP से ₹15000 करोड़ तक का काम, खबर मिलते ही शेयरों पर टूट पड़े निवेशक

PSU Stock: सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (Bharat Heavy Electrical Ltd) के शेयरों में 2.39 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी को मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 02:44 PM
PSU Stock: सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (Bharat Heavy Electrical Ltd) के शेयरों में 2.39 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी को मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। जिसका असर आज कंपनी के शेयरों में साफ देखने को मिल रहा है। भेल के शेयर बीएसई में मंगलवार को 234.30 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह स्टॉक 239.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

क्या हैं वर्क ऑर्डर के डीटेल्स

मध्य प्रदेश से मिले वर्क ऑर्डर की वैल्यू 13000 करोड़ रुपये से 15000 करोड़ रुपये के बीच है। यह मध्य प्रदेश में 1x660 मेगावाट अमरकंटक इकाई संख्या 6 और 1x660 मेगावाट सतपुड़ा इकाई संख्या 12 सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स के ईपीसी पैकेज से संबंधित है। बता दें, ऑर्डर वैल्यू में टैक्स और ड्यूटी शामिल नहीं है।

इस वर्क ऑर्डर में भेल को इक्विपमेंट, इरेक्शन एंड कमिशनिंग और अन्य सिविल वर्क का काम है। बता दें, कंपनी को उम्मीद है कि 57 महीने में दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे।

काम में 51% का इजाफा

जून तिमाही में भेल का वर्क ऑर्डर 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था। जोकि सालाना आधार पर 51 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का ऑर्डर 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 13445 करोड़ रुपये पहुंच गया है। बता दें, भेल के लिए चिंता की बात उसकी वित्तीय स्थिति है। जून तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 455 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, कंपनी का EBITDA भी बढ़कर 537 करोड़ रुपये पहुंच गया।

बीते एक महीने में भेल के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से होल्ड करने निवेशकों को 15 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 710 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

