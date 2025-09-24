psu bank shares surge against market sentiment foreign investment expected to increase मार्केट के मिजाज के उलट PSU बैंक शेयरों में तेजी, विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद, Business Hindi News - Hindustan
मार्केट के मिजाज के उलट PSU बैंक शेयरों में तेजी, विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद

सरकार अपनी अगली नीतिगत सुधार योजना के तहत PSU बैंक शेयरों में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान के 20% से बढ़ाकर 49% तक करने की योजना बना रही है। इससे PSU बैंक इंडेक्स के कई बैंकों ने भी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ, जिनमें देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और केनरा बैंक शामिल हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:48 PM
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों ने बुधवार, 24 सितंबर को बाजार की निराशाजनक मनोस्थिति के उलट तेजी दिखाई। यह उछाल मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें कहा गया था कि सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

द इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अपनी अगली नीतिगत सुधार योजना के तहत PSU बैंक शेयरों में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान के 20% से बढ़ाकर 49% तक करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव में सरकार की 51% से अधिक की बहुल हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी आने की उम्मीद है, जिसके कारण कई PSU बैंक शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

PSU बैंक इंडेक्स ने छूआ एक साल का उच्च स्तर

Nifty PSU बैंक इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1.5% से अधिक की बढ़त दर्ज करके एक साल के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया और सुबह के कारोबार में यह एकमात्र ग्रीन सेक्टोरल इंडेक्स था। इसने 7,567.50 का अपना दैनिक उच्च स्तर छुआ, जो पिछले 52-सप्ताह के उच्च स्तर 7,473.00 से अधिक है।

केनरा बैंक और इंडियन बैंक अगुवाई कर रहे हैं

PSU बैंक इंडेक्स में कई बैंक स्टॉक्स ने भी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ, जिनमें देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और केनरा बैंक शामिल हैं। एनएसई पर SBI के शेयर का भाव 1.13% बढ़कर 880.50 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, केनरा बैंक के शेयर का भाव 2% से अधिक बढ़कर 124.55 रुपये के एक साल के नए शिखर पर पहुंच गया और इंडियन बैंक के शेयर का भाव 3.8% चढ़कर एनएसई पर 722 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे अन्य PSU बैंक शेयरों ने भी तेजी दिखाई। हालांकि, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के शेयर उच्च स्तर से नीचे आकर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

बैंकों ने जारी किया सकारात्मक मार्गदर्शन

इसके अलावा, PSU बैंक मजबूत ऋण वृद्धि और NIM (शुद्ध ब्याज मार्जिन) में मामूली गिरावट की संभावना जता रहे हैं। परिसंपत्ति गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहने की उम्मीद है।

Q2 आय सीजन से पहले, बैंक ऑफ बरोदा (BoB) ने तिमाही दर तिमाही ~4% या अधिक की मजबूत ऋण वृद्धि का अनुमान जताया है, जबकि PNB, केनरा बैंक और इंडियन बैंक सभी ~2.5% तिमाही वृद्धि का अनुमान जता रहे हैं। यूनियन बैंक की वृद्धि दर संभवतः क्षेत्र की तुलना में धीमी रहेगी।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक से NIM तिमाही दर तिमाही अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। बेंक ऑफ बड़ौदा से भी रिपोर्ट किए गए NIM के अपरिवर्तित रहने और मुख्य NIM में 7 आधार अंकों की गिरावट की उम्मीद है। इंडियन बैंक के NIM में 10 आधार अंकों से कम की गिरावट आने की संभावना है, जबकि यूनियन बैंक के NIM में 6 आधार अंकों की गिरावट दर्ज हो सकती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि CASA (चालू और बचत खाता) जमा कम होने के कारण केनरा बैंक के NIM पर क्षेत्र के औसत से अधिक दबाव रहने की संभावना है। इसने यह भी कहा कि SBI की ऋण वृद्धि ~3% तिमाही और NIM में ~5 आधार अंकों की गिरावट रह सकती है। ब्रोकरेज के अनुसार, BoB, SBI और PNB के अपेक्षाकृत मजबूत रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) रिपोर्ट करने की संभावना है और इसलिए ये उसकी पसंदीदा पिक्स बने हुए हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

