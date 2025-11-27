Hindustan Hindi News
इन 6 सरकारी बैंकों का होने जा रहा मर्जर, सरकार की बड़ी तैयारी! आपका भी है खाता तो पढ़ें

भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी इस अगले चरण के एकीकरण का समर्थन किया है, ताकि मार्केट वैल्यू बढ़े, एनपीए घटें, डिजिटल क्षमता मजबूत हो और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिले।

Thu, 27 Nov 2025 06:00 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bank Merger News: बैंक विलय एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि सरकार ऐसे विश्व-स्तरीय पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) बनाना चाहती है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उद्देश्य छोटे सरकारी बैंकों का एकीकरण करके उन्हें मजबूत, कुशल और बड़े पैमाने पर संचालन के योग्य बनाना है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी इस अगले चरण के एकीकरण का समर्थन किया है, ताकि मार्केट वैल्यू बढ़े, एनपीए घटें, डिजिटल क्षमता मजबूत हो और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिले।

अगला विलय किसके बीच हो सकता है?

फिलहाल चर्चाएं छह सरकारी बैंकों पर केंद्रित हैं- बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। रिपोर्ट्स के अनुसार, भविष्य में ये बैंक एक-दूसरे में विलय हो सकते हैं या फिर बड़े PSU बैंकों में समाहित किए जा सकते हैं। 1993 से 2025 के बीच भारत ने बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े विलयों का अनुभव किया है। इन विलयों ने पूंजी क्षमता बढ़ाने, क्रेडिट सपोर्ट मजबूत करने, तकनीक को बेहतर बनाने, परिचालन लागत कम करने और जोखिम विविधीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार का लक्ष्य हमेशा से कम लेकिन मजबूत सरकारी बैंक बनाने का रहा है।

अप्रैल 2017 में सबसे बड़ी एकीकृत प्रक्रिया हुई, जब SBI ने अपने पांच एसोसिएट बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रावणकोर) साथ ही भारतीय महिला बैंक को भी अपने में मिला लिया। इस एकीकरण ने SBI को भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना दिया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने “फ्यूअर बट स्ट्रॉन्गर बैंक्स” का विचार सामने रखा था। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक और देना बैंक के साथ तीन-तरफा विलय हुआ। इस बड़े एकीकरण के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया।

अप्रैल 2020 में बड़े विलय हुए थे

अप्रैल 2020 में अगले बड़े विलय हुए। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को अपने साथ मिलाकर ब्रांच नेटवर्क के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक बन गया। इसी दौर में दो और महत्वपूर्ण विलय हुए—केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक का अधिग्रहण किया और चौथा सबसे बड़ा PSU बैंक बना, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाकर पाँचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक तैयार किया। इसी वर्ष, इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक का अधिग्रहण किया और सातवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनकर उभरा।

अब आगे क्या?

हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि अगले चरण में किन बैंकों का विलय होगा, लेकिन पिछले रुझानों के अनुसार, अधिकांश विलय अप्रैल में—वित्त वर्ष की शुरुआत में—किए गए हैं। इसलिए विशेषज्ञ अप्रैल 2026 में बड़े ऐलान की संभावना देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय PSU बैंकों के एक और बड़े एकीकरण की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस बार एक ही बार में बड़े पैमाने पर विलय नहीं होंगे, बल्कि 2–3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, ताकि पूंजी प्रबंधन से लेकर ऑपरेशनल इंटीग्रेशन तक हर कदम व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से किया जा सके। PL कैपिटल के अनुसार, सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 12 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर करीब 6 या 7 मजबूत और वैश्विक स्तर पर सक्षम बैंकों तक लाना है। इससे बैलेंस शीट मजबूत होगी, ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और भारत की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जरूरतों को बेहतर समर्थन मिलेगा।

