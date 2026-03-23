सरकारी बैंकों का होगा मर्जर? सरकार ने लोकसभा में दी यह जानकारी
Bank Merger: केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के मर्जर या कंसोलिडेशन को लेकर कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
Bank Merger: केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के मर्जर या कंसोलिडेशन को लेकर कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले हुए बैंक विलय से मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने में मदद मिली है।
क्या है डिटेल
मंत्री ने बताया कि PSBs के मर्जर से स्केल और दायरे का फायदा मिला है। इससे बैंकों को सस्ते डिपॉजिट तक बेहतर पहुंच, बड़े लोन देने की क्षमता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिली। साथ ही, नेटवर्क के बेहतर इस्तेमाल और फाइनेंशियल क्षमता बढ़ने से ग्राहक आधार और बाजार पहुंच में भी बड़ा इजाफा हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा कि मर्जर के बाद बैंकों ने बेहतर प्रैक्टिस अपनाई हैं और डिजिटलाइजेशन को तेजी से लागू किया है, जिससे लागत कम हुई और कामकाज ज्यादा प्रभावी बना। कुल मिलाकर, इन कदमों से बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और उनका कुल बिजनेस लगातार बढ़ा है।
बैंकों का कारोबार
RBI के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार ने बताया कि जिन बैंकों का विलय हुआ, उनका कारोबार तेजी से बढ़ा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल बिजनेस मार्च 2019 के ₹16.1 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में ₹27 लाख करोड़ हो गया। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक का कारोबार ₹18.3 लाख करोड़ से बढ़कर ₹26.8 लाख करोड़ पहुंच गया।
अन्य बैंकों में भी इसी तरह की ग्रोथ देखी गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस ₹15.3 लाख करोड़ से बढ़कर ₹22.9 लाख करोड़ हो गया, जबकि केनरा बैंक ₹15.7 लाख करोड़ से बढ़कर ₹25.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वहीं, इंडियन बैंक का कुल कारोबार ₹8.6 लाख करोड़ से बढ़कर ₹13.3 लाख करोड़ हो गया।
बैंकिंग सुधारों के अगले चरण की भी जानकारी
सरकार ने बैंकिंग सुधारों के अगले चरण की भी जानकारी दी। EASE 9.0 रिफॉर्म एजेंडा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारतीय बैंकों को ग्लोबली प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेशन, कस्टमर सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सिस्टम को मजबूत करने पर खास फोकस रहेगा। इसके तहत नए मेट्रिक्स अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे।
रुपये की स्थिति पर भी सरकार ने कहा कि इसकी वैल्यू पूरी तरह मार्केट पर निर्भर करती है और कोई तय लक्ष्य नहीं होता। आरबीआर् जरूरत पड़ने पर बाजार में दखल देता है ताकि ज्यादा उतार-चढ़ाव रोका जा सके। सरकार के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में बढ़ते ट्रेड डेफिसिट, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक हालात की वजह से रुपये पर दबाव बना है। RBI ने 2024 और 2025 में कुल ₹64,064 करोड़ का हस्तक्षेप भी किया है, जिससे बाजार को स्थिर रखने में मदद मिली।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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