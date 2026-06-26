काम की बात: आज से 30 जून तक 5 दिन बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट बैंक, जानें कहां और क्यों?
मुख्य बातें
- Bank Holiday June 2026: आज मुहर्रम से लेकर 30 जून तक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से 5 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी
- इस शनिवार को सेकेंड सैटरडे होने के कारण देशभर के बैंक नहीं खुलेंगे
- 28 को रविवार की छुट्टी है और आपको जानना ये है कि आखिर 29 और 30 को कहां और क्यों बैंक बंद रहेंगे?
Bank Holiday June 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, आने वाले सप्ताह में देश भर के सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक आज से 30 जून 2026 के बीच कुल 5 दिन बंद रहेंगे। जून में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों की वजह से कुल 11 छुट्टियां हैं। इनमें दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार और सभी रविवार शामिल हैं।
हालांकि कुछ छुट्टियां केवल विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों में ही मनाई जाती हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर के सरकारी छुट्टियों पर देश के सभी बैंक शाखाएं बंद रहती हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या किसी अन्य बैंक में जाने से पहले ग्राहकों को आरबीआई का हॉलीडे कैलेंडर जरूर देख लेना चाहिए, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवा मिल सके।
किस-किस दिन कहां-कहां और किस वजह से बैंक रहेंगे बंद?
आज 26, 27 और 28 जून को बैंक बंद रहेंगे। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर लगभग सभी राज्यों में छुट्टी रहेगी। RBI Holiday List के मुताबिक इस दिन अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर सहित कई प्रमुख शहरों में बैंक बंद हैं।
27 जून को चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे और 28 जून को रविवार की छुट्टी होगी। 29 जून को शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे और 30 जून को आइजोल में क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश रेमना नी के कारण बैंक बंद रहेंगे।
शनिवार और रविवार की अनिवार्य छुट्टियां
आरबीआई के नियमों के तहत सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बंद रहते हैं। जून 2026 में कुल चार रविवार हैं जैसे 7, 14, 21 और 28 जून। इसके अलावा 13 जून (दूसरा शनिवार) और 27 जून (चौथा शनिवार) को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। इन दिनों ग्राहक शाखा में कोई सेवा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपने काम पहले ही निपटा लें।
छुट्टी में नहीं बंद होती हैं ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं
हालांकि बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद रहती हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस पूरे देश में निर्बाध रूप से काम करती रहती हैं। ग्राहक यूपीआई या अपने बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए किसी भी समय पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवाएं 24x7 उपलब्ध होती हैं, हालांकि कभी-कभी रखरखाव के लिए ये बंद हो सकती हैं, जिसकी सूचना बैंक पहले ही दे देता है।
इसके अलावा, एनईएफटी/आरटीजीएस ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट आवेदन, चेकबुक मांगने जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड प्राप्त करना, खाता रखरखाव संबंधी फॉर्म जमा करना, स्थायी निर्देश सेट करना और लॉकर के लिए आवेदन करना जैसी सेवाएं भी चालू रहती हैं। बस याद रखें कि इन सेवाओं के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम या स्वयं-सेवा विकल्पों का उपयोग करना होगा। अपने स्थानीय ब्रांच से एक बार अवश्य संपर्क कर लें कि आपके शहर में किस दिन छुट्टी लागू होगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें