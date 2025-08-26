Protean eGov Technologies shares surged over 11 Percent on UIDAI order to set up Aadhaar centres 188 जिलों में आधार सेंटर बनाने के लिए मिला ऑर्डर, गिरावट की आंधी में रॉकेट बना यह शेयर, Business Hindi News - Hindustan
188 जिलों में आधार सेंटर बनाने के लिए मिला ऑर्डर, गिरावट की आंधी में रॉकेट बना यह शेयर

प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयर 11% से ज्यादा चढ़कर 918.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को आधार सेंटर खोलने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1160 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:38 AM
बाजार में गिरावट की आंधी के बीच प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयर मंगलवार को BSE में 11 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 918.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को आधार सेंटर खोलने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से 1160 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले 5 दिन में प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

188 जिलों में आधार सेवा केंद्र चलाएगी कंपनी
UIDAI की तरफ से मिले ऑर्डर में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज 188 जिलों में जिला स्तरीय आधार सेवा केंद्र बनाने और उन्हें चलाने के लिए आधिकारिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी। यह आधार सेंटर एनरॉलमेंट, अपडेट्स और आधार से जुड़ी दूसरी सेवाएं एंप्वायंटमेंट और वॉक-इन मोड्स में उपलब्ध कराएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट 6 साल के लिए होगा। प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज ने स्पष्ट किया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किसी रिटेलेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से जुड़ा नहीं है और डोमेस्टिक चैनल्स के जरिए मिला है।

एक साल में 50% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले एक साल में 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2024 को 2028.20 रुपये पर थे। प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर 26 अगस्त 2025 को 918.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 29 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2225 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 716.50 रुपये है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस का आईपीओ 6 नवंबर 2023 को खुला था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 792 रुपये था। कंपनी का आईपीओ टोटल 23.86 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

