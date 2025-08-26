188 जिलों में आधार सेंटर बनाने के लिए मिला ऑर्डर, गिरावट की आंधी में रॉकेट बना यह शेयर

प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयर 11% से ज्यादा चढ़कर 918.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को आधार सेंटर खोलने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1160 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है।

बाजार में गिरावट की आंधी के बीच प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयर मंगलवार को BSE में 11 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 918.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को आधार सेंटर खोलने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से 1160 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले 5 दिन में प्रोटीन ई-गवर्नेंस के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

188 जिलों में आधार सेवा केंद्र चलाएगी कंपनी

UIDAI की तरफ से मिले ऑर्डर में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज 188 जिलों में जिला स्तरीय आधार सेवा केंद्र बनाने और उन्हें चलाने के लिए आधिकारिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी। यह आधार सेंटर एनरॉलमेंट, अपडेट्स और आधार से जुड़ी दूसरी सेवाएं एंप्वायंटमेंट और वॉक-इन मोड्स में उपलब्ध कराएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट 6 साल के लिए होगा। प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज ने स्पष्ट किया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किसी रिटेलेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से जुड़ा नहीं है और डोमेस्टिक चैनल्स के जरिए मिला है।